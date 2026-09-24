Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görevi sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görevi sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 08:09
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 08:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görev esnasında rahatsızlanan Uzman Çavuş Sevim'in, dün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı.
Bakan Güler, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
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Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görevi sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görev esnasında rahatsızlanan Uzman Çavuş Sevim'in, dün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı.
Bakan Güler, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
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