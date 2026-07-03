Yüklü miktarda ''kaynağı belirsiz para'' tespiti! CHP'li Ağbaba'nın yeğeni gözaltında
Yüklü miktarda ''kaynağı belirsiz para'' tespiti! CHP'li Ağbaba'nın yeğeni gözaltında
Yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Ahmet Can Ağbaba'nın hesabında yüksek miktarda kaynağı belirsiz para tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:58
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 15:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Ahmet Can Ağbaba'nın hesabında yüksek miktarda kaynağı belirsiz para tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. İddiaya göre, Ahmet Can Ağbaba’nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildi.
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Yüklü miktarda ''kaynağı belirsiz para'' tespiti! CHP'li Ağbaba'nın yeğeni gözaltında
Yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Ahmet Can Ağbaba'nın hesabında yüksek miktarda kaynağı belirsiz para tespit edildi.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Ahmet Can Ağbaba'nın hesabında yüksek miktarda kaynağı belirsiz para tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. İddiaya göre, Ahmet Can Ağbaba’nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildi.
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