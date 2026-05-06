YSK Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi. Yargıtay ve Danıştay kontenjanından seçilen üyelerin yemin töreni sonrası yeni yönetim şekillendi.
Haber Giriş Tarihi: 06.05.2026 17:53
Haber Güncellenme Tarihi: 06.05.2026 17:57
Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) başkanlık görevinde değişim yaşandı. Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen 6 yeni üyenin yemin ederek göreve başlamasının ardından yapılan seçimde, Yargıtay On İkinci Hukuk Dairesi Üyesi Serdar Mutta YSK Başkanı olarak belirlendi. Kuruldaki yeni yönetim yapısının seçim süreçlerine yönelik çalışmaları önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.
Görev süresi sona eren YSK Başkanı ile Başkanvekili için gerçekleştirilen seçim, üyelerin yemin töreninin ardından yapıldı. Oylama sonucunda Serdar Mutta, YSK Başkanlığı görevine seçildi.
Serdar Mutta’nın meslek geçmişi
1 Ocak 1974 tarihinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde doğan Serdar Mutta, eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı ve 1995 yılında mezun oldu. Askerlik görevini İzmir’in Konak ilçesinde askeri hakim olarak yerine getirdi.
Meslek hayatına Beyoğlu’nda hakim adayı olarak başlayan Mutta; Hüyük, Uzundere ve Türkoğlu hakimliklerinin yanı sıra Adalet Müfettişliği görevinde bulundu. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerini yürüttü.
İngilizce bilen Serdar Mutta’nın yayımlanmış bir eserinin bulunduğu, evli ve dört çocuk babası olduğu bilgisi paylaşıldı.
