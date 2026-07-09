YÖK, Yeditepe mezuniyet törenindeki olaylar için soruşturma açtı
YÖK, Yeditepe mezuniyet törenindeki olaylar için soruşturma açtı
YÖK, Yeditepe mezuniyet töreninde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Sürecin kapsamına ilişkin resmi açıklamada dikkat çeken detaylar yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 09.07.2026 21:39
Haber Güncellenme Tarihi: 09.07.2026 21:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tören sırasında bazı pankartların kapatılmasına ilişkin görüntülerin kamuoyunda gündem olmasının ardından başlatılan süreç, resmi açıklamayla kamuoyuna bildirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapılacak resmi açıklamalar sürecin kapsamına ilişkin yeni bilgileri ortaya koyabilecek nitelik taşıyor.
YÖK'ten resmi açıklama geldi
YÖK tarafından yapılan açıklamada, Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Olay kamuoyunda gündem oldu
Mezuniyet töreni sırasında bazı öğrencilerin taşıdığı pankartların görevliler tarafından kapatıldığına ilişkin görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılmış ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
YÖK'ün başlattığı soruşturmanın kapsamı, süreci ve elde edilecek bulgulara ilişkin ilerleyen dönemde yapılacak resmi açıklamalar takip edilecek.
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YÖK, Yeditepe mezuniyet törenindeki olaylar için soruşturma açtı
YÖK, Yeditepe mezuniyet töreninde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Sürecin kapsamına ilişkin resmi açıklamada dikkat çeken detaylar yer aldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tören sırasında bazı pankartların kapatılmasına ilişkin görüntülerin kamuoyunda gündem olmasının ardından başlatılan süreç, resmi açıklamayla kamuoyuna bildirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapılacak resmi açıklamalar sürecin kapsamına ilişkin yeni bilgileri ortaya koyabilecek nitelik taşıyor.
YÖK'ten resmi açıklama geldi
YÖK tarafından yapılan açıklamada, Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Olay kamuoyunda gündem oldu
Mezuniyet töreni sırasında bazı öğrencilerin taşıdığı pankartların görevliler tarafından kapatıldığına ilişkin görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılmış ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
YÖK'ün başlattığı soruşturmanın kapsamı, süreci ve elde edilecek bulgulara ilişkin ilerleyen dönemde yapılacak resmi açıklamalar takip edilecek.
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