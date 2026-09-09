Yılmaz açıkladı: KKM sonrası rezervlerde yeni seviye
Yılmaz açıkladı: KKM sonrası rezervlerde yeni seviye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kur korumalı mevduatın (KKM) tamamen sona erdirildiğini, Türkiye'nin toplam rezervlerinin ise 28 Ağustos 2026 itibarıyla 188,2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Yılmaz, 2023 yılı Mayıs ayında 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervlerde yaklaşık 90 milyar dolarlık artış yaşandığını belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 22:56
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 22:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2027-2029 dönemi OVP Uluslararası Medya Buluşması'nda yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Türk lirasına duyulan güvenin arttığını belirten Yılmaz, üç yıl önce döviz mevduatlarının yüksek, Türk lirası mevduatlarının ise düşük seviyede bulunduğunu söyledi. Bugün Türk lirası mevduatların yaklaşık iki katına çıktığını, döviz mevduatlarının payının ise yüzde 40'ın altına gerilediğini aktardı.
Yılmaz, ekonomi açısından önemli bir koşullu yükümlülük olarak nitelendirdiği KKM'nin sıfır seviyesine indiğini ve tamamen ortadan kaldırıldığını ifade etti. Sürecin finansal piyasalara ve finansal istikrara zarar vermeden tamamlandığını kaydetti.
Toplam rezervler 188,2 milyar dolara yükseldi
Rezervlerdeki değişime ilişkin verileri paylaşan Yılmaz, Mayıs 2023'te 98,5 milyar dolar olan toplam brüt rezervlerin 28 Ağustos 2026 itibarıyla 188,2 milyar dolara çıktığını söyledi. İki dönem arasındaki artış 89,7 milyar dolar olarak hesaplandı.
Yılmaz, rezervlerdeki yükselişin son aylarda altın fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen gerçekleştiğine dikkati çekti.
CDS 220 puanın altına geriledi
Türkiye'nin risk göstergelerine de değinen Yılmaz, CDS'in Mayıs 2023'te 700 puanın üzerinde bulunduğunu, mevcut durumda ise 220 puanın altına gerilediğini bildirdi. Yılmaz, risk primindeki düşüşün kamu ve özel sektörün özellikle döviz cinsinden borçlanma maliyetleri açısından önem taşıdığını belirtti.
Kamu borcunun GSYİH'ye oranının yüzde 23,9 olduğunu aktaran Yılmaz, şirket borçlarının GSYİH'ye oranının ise yüzde 38,9 seviyesinde bulunduğunu söyledi. Şirket borçlarında aynı oranın gelişmekte olan piyasalarda yüzde 52,4, gelişmiş ekonomilerde ise yaklaşık yüzde 90 olduğunu kaydetti. Yılmaz, söz konusu borç göstergelerinin 2025 yılı verileri olduğunu belirtti.
OVP'de büyüme ve enflasyon tahminleri değişti
Yılmaz, küresel ekonomik koşullardaki değişimin 2026 yılı OVP tahminlerine de yansıdığını söyledi. Daha önce yüzde 3,8 olarak öngörülen büyüme oranının yüzde 3,3'e, yıl sonu TÜFE tahmininin ise yüzde 16'dan yüzde 28,4'e revize edildiğini açıkladı.
Enerji faturasının daha önce öngörülen 63 milyar dolardan 71 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini belirten Yılmaz, turizm geliri beklentisinin de 68 milyar dolardan 65 milyar dolara çekildiğini ifade etti. Brent petrol için daha önce varil başına 64,3 dolar olan 2026 ortalama fiyat öngörüsünün mevcut hesaplamalarda 89,3 dolara çıktığını kaydetti.
Yılmaz, 2027 yılı için küresel büyümenin yüzde 3,4, dünya ticaretindeki büyümenin ise yüzde 4,3 olarak öngörüldüğünü aktardı.
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Yılmaz açıkladı: KKM sonrası rezervlerde yeni seviye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kur korumalı mevduatın (KKM) tamamen sona erdirildiğini, Türkiye'nin toplam rezervlerinin ise 28 Ağustos 2026 itibarıyla 188,2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Yılmaz, 2023 yılı Mayıs ayında 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervlerde yaklaşık 90 milyar dolarlık artış yaşandığını belirtti.
Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2027-2029 dönemi OVP Uluslararası Medya Buluşması'nda yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Türk lirasına duyulan güvenin arttığını belirten Yılmaz, üç yıl önce döviz mevduatlarının yüksek, Türk lirası mevduatlarının ise düşük seviyede bulunduğunu söyledi. Bugün Türk lirası mevduatların yaklaşık iki katına çıktığını, döviz mevduatlarının payının ise yüzde 40'ın altına gerilediğini aktardı.
Yılmaz, ekonomi açısından önemli bir koşullu yükümlülük olarak nitelendirdiği KKM'nin sıfır seviyesine indiğini ve tamamen ortadan kaldırıldığını ifade etti. Sürecin finansal piyasalara ve finansal istikrara zarar vermeden tamamlandığını kaydetti.
Toplam rezervler 188,2 milyar dolara yükseldi
Rezervlerdeki değişime ilişkin verileri paylaşan Yılmaz, Mayıs 2023'te 98,5 milyar dolar olan toplam brüt rezervlerin 28 Ağustos 2026 itibarıyla 188,2 milyar dolara çıktığını söyledi. İki dönem arasındaki artış 89,7 milyar dolar olarak hesaplandı.
Yılmaz, rezervlerdeki yükselişin son aylarda altın fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen gerçekleştiğine dikkati çekti.
CDS 220 puanın altına geriledi
Türkiye'nin risk göstergelerine de değinen Yılmaz, CDS'in Mayıs 2023'te 700 puanın üzerinde bulunduğunu, mevcut durumda ise 220 puanın altına gerilediğini bildirdi. Yılmaz, risk primindeki düşüşün kamu ve özel sektörün özellikle döviz cinsinden borçlanma maliyetleri açısından önem taşıdığını belirtti.
Kamu borcunun GSYİH'ye oranının yüzde 23,9 olduğunu aktaran Yılmaz, şirket borçlarının GSYİH'ye oranının ise yüzde 38,9 seviyesinde bulunduğunu söyledi. Şirket borçlarında aynı oranın gelişmekte olan piyasalarda yüzde 52,4, gelişmiş ekonomilerde ise yaklaşık yüzde 90 olduğunu kaydetti. Yılmaz, söz konusu borç göstergelerinin 2025 yılı verileri olduğunu belirtti.
OVP'de büyüme ve enflasyon tahminleri değişti
Yılmaz, küresel ekonomik koşullardaki değişimin 2026 yılı OVP tahminlerine de yansıdığını söyledi. Daha önce yüzde 3,8 olarak öngörülen büyüme oranının yüzde 3,3'e, yıl sonu TÜFE tahmininin ise yüzde 16'dan yüzde 28,4'e revize edildiğini açıkladı.
Enerji faturasının daha önce öngörülen 63 milyar dolardan 71 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini belirten Yılmaz, turizm geliri beklentisinin de 68 milyar dolardan 65 milyar dolara çekildiğini ifade etti. Brent petrol için daha önce varil başına 64,3 dolar olan 2026 ortalama fiyat öngörüsünün mevcut hesaplamalarda 89,3 dolara çıktığını kaydetti.
Yılmaz, 2027 yılı için küresel büyümenin yüzde 3,4, dünya ticaretindeki büyümenin ise yüzde 4,3 olarak öngörüldüğünü aktardı.
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