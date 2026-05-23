Yerel seçimler iptal edilsin başvurusu! YSK kararını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı için 'mutlak butlan' kararının çıkmasının ardından bir CHP'li üyenin yerel seçimlerin iptal edilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Haber Giriş Tarihi: 23.05.2026 11:47
Haber Güncellenme Tarihi: 23.05.2026 11:48
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'ye "mutlak butlan" kararının ardından bir CHP üyesinin YSK'ye yerel seçimin iptali için yaptığı başvuru reddedildi.

Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından "mutlak butlan" kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti.

