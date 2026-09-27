Yeni Partili vekil hakkında rüşvet soruşturması başlatıldı
Yeni Partili vekil hakkında rüşvet soruşturması başlatıldı
Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında, yürütülen bir soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda rüşvet suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 27.09.2026 12:25
Haber Güncellenme Tarihi: 27.09.2026 12:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda işlem yapıldığı bildirildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde; Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca Rüşvet suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”
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Yeni Partili vekil hakkında rüşvet soruşturması başlatıldı
Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında, yürütülen bir soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda rüşvet suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda işlem yapıldığı bildirildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde; Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca Rüşvet suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”
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