SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Gündem
  • YENİ Parti Buca ön seçiminde kavga! Sayım sırasında tansiyon yükseldi

YENİ Parti Buca ön seçiminde kavga! Sayım sırasında tansiyon yükseldi

İzmir’in Buca ilçesinde YENİ Parti İlçe Başkanlığı için düzenlenen ön seçim, oy sayımı sırasında çıkan arbede nedeniyle gerildi. Suat Bulut ile Hüseyin Duyan’ın yarıştığı seçimde tarafların destekçileri arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 10:16
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 10:16
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
YENİ Parti Buca ön seçiminde kavga! Sayım sırasında tansiyon yükseldi

YENİ Parti’nin İzmir’deki ilçe başkanlığı ön seçimleri kapsamında Buca’da gerçekleştirilen seçimde, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıkların açılmasıyla tansiyon yükseldi. Suat Bulut ile Hüseyin Duyan’ın yarıştığı ön seçimde, sayım sırasında iki adayın destekçileri arasında henüz netleşmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OY SAYIMI SIRASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Şirinyer’deki salonda başlayan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Bazı haber kaynaklarında kavganın sırasında su şişelerinin de fırlatıldığı ve olayların salon dışına taştığı aktarıldı.

Yaşanan gerginliğe salonda bulunan partililer ile güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarafların ayrılmasının ardından güvenlik önlemleri artırılırken, oyların güvenli şekilde sayılması için çalışmalar sürdürüldü.

SANDIKTAN DUYAN ÇIKTI

Gerginliğin gölgesinde tamamlanan sayımın ardından sonuç da belli oldu. Hüseyin Duyan 1403 oy alırken, Suat Bulut 1141 oyda kaldı. Böylece Duyan, YENİ Parti Buca İlçe Başkanlığı kongresinde ilçe başkanlığı için aday olmaya hak kazandı.

Ön seçimde toplam 2 bin 574 oy kullanıldığı, bunların 2 bin 544'ünün geçerli sayıldığı bildirildi. Buca’daki YENİ Parti üye sayısının ise 3 bin 310 olduğu aktarıldı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver