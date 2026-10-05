Yasin Kol’un emniyet ifadesi ortaya çıktı..135 milyon TL’lik para trafiğine cevap verdi!
Yasin Kol’un emniyet ifadesi ortaya çıktı..135 milyon TL’lik para trafiğine cevap verdi!
MHK’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol’un emniyet ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Kol’a banka hesaplarındaki yaklaşık 135 milyon TL’lik işlem hacmi, farklı kişilerle para transferleri ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yaptığı yazışmalar soruldu. Kol, mali verilere itiraz ederken yasa dışı bahis iddialarını reddetti.
Haber Giriş Tarihi: 05.10.2026 18:11
Haber Güncellenme Tarihi: 05.10.2026 18:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İfade tutanağında MASAK ham verilerine dayandırılan tespitlere göre, Yasin Kol’un hesaplarında 2012-2026 yılları arasında 5 bin 978 işlem gerçekleştirildiği belirtildi. Bu dönemde hesaplara yaklaşık 62,5 milyon TL giriş ve 72,1 milyon TL çıkış olduğu, toplam işlem hacminin yaklaşık 135 milyon TL’ye ulaştığı kaydedildi.
İşlem hacminin özellikle 2020 sonrasında arttığı, 2024-2026 döneminde ise artışın hızlandığı belirtildi. Kol’a ayrıca 2026 yılında hesaplarına yaklaşık 22,3 milyon TL giriş ve 40,8 milyon TL çıkış olduğu yönündeki tespit soruldu.
Kol, rakamların gerçeği yansıtmadığını savundu. Hayatı boyunca bu büyüklükte bir parası ve para trafiği olmadığını belirten Kol, hakemlik ve özel güvenlik görevlisi olarak elde ettiği gelir dışında böyle bir parasının bulunmadığını söyledi.
Para transferlerini borç ve tadilatla açıkladı
Kol’a farklı kişilerle gerçekleştirilen para transferlerinin nedenleri de soruldu. Serkan Özlü ile 2021-2025 yılları arasındaki dokuz işlemde toplam 184 bin TL’lik hareketi borç ilişkisiyle açıklayan Kol, Özlü’nün aldığı paraları yaklaşık bir ay sonra kendisine geri gönderdiğini belirtti.
Ali Sait Bekar ile 2018-2022 yıllarında gerçekleştirilen yedi işlemdeki toplam 15 bin 300 TL’lik hareket için ise annesinin evine cam balkon yaptırdığını söyledi.
Kadir Durak ile 2024-2025 dönemindeki üç işlemde görülen toplam 169 bin TL’lik hareketi hatırlamadığını belirten Kol, paranın binanın dış cephesi veya çatı tadilatı için gönderilmiş olabileceğini ifade etti.
Kol, Kenan Kotan ile 2020 yılında gerçekleştiği belirtilen toplam 186 bin 630 TL’lik üç işlemi de hatırlamadığını söyledi. Bu ödemenin de dış cephe veya çatı çalışmasıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.
370 bin 500 TL’lik işlem için araç açıklaması
Aykut Şakar ile 2022 yılında üç işlemde gerçekleştiği belirtilen toplam 370 bin 500 TL’lik para hareketi de Kol’a soruldu.
Şakar’ı tanımadığını ve işlemin nedenini hatırlamadığını söyleyen Kol, söz konusu dönemde eşine araç aldığını ve transferin bu alımla bağlantılı olabileceğini ifade etti.
Hamdullah Ergüven ile 2025 yılında gerçekleşen 2 bin TL’lik işlemi de hatırlamadığını belirten Kol, kendisinden harçlık isteyen kişilere zaman zaman para verdiğini ve işlemin bu kapsamda gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.
Avukatıyla 3 milyon 485 bin TL’lik hareket soruldu
Kol’a avukatı Onur Tomak ile 14 Mayıs 2025-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında 20 işlemde gerçekleştiği belirtilen toplam 3 milyon 485 bin TL’lik mali hareket de soruldu.
Kol, söz konusu işlemlerin internette kendisine hakaret eden kişilere karşı açılan davalardan tahsil edilen tazminatların avukatı tarafından kendisine gönderilmesinden kaynaklandığını savundu.
Maç günündeki transferlere yemek hesabı açıklaması
İfadede 2 Şubat 2025 tarihindeki Adana Demirspor-Kasımpaşa karşılaşmasında görev yapan yardımcı hakemler Hüsnü Emre Çelimli ve Emrah Ünal ile aynı adı taşıyan kişilerle gerçekleştirilen para hareketleri de gündeme geldi.
Son işlemlerin maç günü 45 saniye arayla yapıldığı belirtilerek para hareketlerinin müsabaka veya hakemlik göreviyle bağlantılı olup olmadığı soruldu.
Kol, hakemlerle birlikte yemek yenildiğinde hesabı bir kişinin ödediğini, diğer kişilerin daha sonra kendi paylarını hesabı ödeyen kişiye gönderdiğini söyledi. Hakem Selahattin Altay ile 1.426 TL’lik para hareketini de yemek hesabının paylaşılmasıyla açıkladı.
Ferhat Gündoğdu ile yazışmaları soruldu
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun telefon incelemesinden elde edildiği belirtilen WhatsApp yazışmaları da Kol’un ifadesinde yer aldı. Mesajlarda bir müsabakanın hakem kadrosundaki VAR ve AVAR görevlendirmelerine ilişkin isimler üzerinde konuşulduğu belirtildi.
Kol’un yazışmalarda “Başkanım iyi akşamlar, Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım” ve “Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun” ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Kol, yazışmaların iyi anlaştığı hakemleri önermesinden kaynaklandığını savundu. MHK başkanının derbi ve kritik karşılaşmalardan yaklaşık üç gün önce maçı yönetecek hakeme hangi isimlerle daha uyumlu çalışabileceğini sorduğunu belirten Kol, uygulamanın kendisine özel olmadığını ifade etti.
Maç öncesi talimat iddiasını reddetti
Kol’a, yönettiği Alanyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde ve sonrasında Ferhat Gündoğdu ile FaceTime görüşmeleri yapıldığı yönündeki beyan da soruldu.
Kol iddiayı reddederek, maç öncesinde veya sonrasında kendisine nasıl davranması gerektiğine ilişkin herhangi bir talimat verilmediğini söyledi.
Borsada 2 milyon TL zarar ettiğini söyledi
Mal varlığı ve mali durumuna ilişkin soruları da yanıtlayan Kol, yaklaşık 8-9 ay önce bir hisseye 3 milyon 200 bin TL yatırım yaptığını belirtti. Kol, söz konusu yatırımda ana paradan yaklaşık 2 milyon TL zarar ettiğini ifade etti.
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir dairesinin bulunduğunu ve konut kredisini ödemeye devam ettiğini söyleyen Kol, evi satın alırken annesi, ablası ve eniştesinden borç aldığını belirtti. Kol ayrıca 15 yıldır özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi.
Yasa dışı bahis iddialarını kabul etmedi
Yasin Kol, yasal veya yasa dışı bahis platformlarında üyeliğinin bulunmadığını ve para transferlerinin yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu yönündeki değerlendirmeleri kabul etmedi.
Kol, “Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim” ifadelerini kullandı. Kendisine sorulan kişilerin geçmişte haklarında yürütülen adli işlemleri bilmesinin mümkün olmadığını da savundu.
Kol’un avukatı Ramazan Erdoğan ise mali tespitlerin hatalı olduğunu öne sürerek müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti.
Yasin Kol tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri kapsamında bazı hakem, gözlemci ve yöneticiler hakkında işlem yapıldı.
Soruşturma kapsamında Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, “7258 sayılı Kanun’a muhalefet”, “evrakta sahtecilik suçuna iştirak” ve “görevi kötüye kullanma” iddiaları kapsamında gözaltına alındı.
Yasin Kol, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
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Yasin Kol’un emniyet ifadesi ortaya çıktı..135 milyon TL’lik para trafiğine cevap verdi!
MHK’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol’un emniyet ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Kol’a banka hesaplarındaki yaklaşık 135 milyon TL’lik işlem hacmi, farklı kişilerle para transferleri ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yaptığı yazışmalar soruldu. Kol, mali verilere itiraz ederken yasa dışı bahis iddialarını reddetti.
İfade tutanağında MASAK ham verilerine dayandırılan tespitlere göre, Yasin Kol’un hesaplarında 2012-2026 yılları arasında 5 bin 978 işlem gerçekleştirildiği belirtildi. Bu dönemde hesaplara yaklaşık 62,5 milyon TL giriş ve 72,1 milyon TL çıkış olduğu, toplam işlem hacminin yaklaşık 135 milyon TL’ye ulaştığı kaydedildi.
İşlem hacminin özellikle 2020 sonrasında arttığı, 2024-2026 döneminde ise artışın hızlandığı belirtildi. Kol’a ayrıca 2026 yılında hesaplarına yaklaşık 22,3 milyon TL giriş ve 40,8 milyon TL çıkış olduğu yönündeki tespit soruldu.
Kol, rakamların gerçeği yansıtmadığını savundu. Hayatı boyunca bu büyüklükte bir parası ve para trafiği olmadığını belirten Kol, hakemlik ve özel güvenlik görevlisi olarak elde ettiği gelir dışında böyle bir parasının bulunmadığını söyledi.
Para transferlerini borç ve tadilatla açıkladı
Kol’a farklı kişilerle gerçekleştirilen para transferlerinin nedenleri de soruldu. Serkan Özlü ile 2021-2025 yılları arasındaki dokuz işlemde toplam 184 bin TL’lik hareketi borç ilişkisiyle açıklayan Kol, Özlü’nün aldığı paraları yaklaşık bir ay sonra kendisine geri gönderdiğini belirtti.
Ali Sait Bekar ile 2018-2022 yıllarında gerçekleştirilen yedi işlemdeki toplam 15 bin 300 TL’lik hareket için ise annesinin evine cam balkon yaptırdığını söyledi.
Kadir Durak ile 2024-2025 dönemindeki üç işlemde görülen toplam 169 bin TL’lik hareketi hatırlamadığını belirten Kol, paranın binanın dış cephesi veya çatı tadilatı için gönderilmiş olabileceğini ifade etti.
Kol, Kenan Kotan ile 2020 yılında gerçekleştiği belirtilen toplam 186 bin 630 TL’lik üç işlemi de hatırlamadığını söyledi. Bu ödemenin de dış cephe veya çatı çalışmasıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.
370 bin 500 TL’lik işlem için araç açıklaması
Aykut Şakar ile 2022 yılında üç işlemde gerçekleştiği belirtilen toplam 370 bin 500 TL’lik para hareketi de Kol’a soruldu.
Şakar’ı tanımadığını ve işlemin nedenini hatırlamadığını söyleyen Kol, söz konusu dönemde eşine araç aldığını ve transferin bu alımla bağlantılı olabileceğini ifade etti.
Hamdullah Ergüven ile 2025 yılında gerçekleşen 2 bin TL’lik işlemi de hatırlamadığını belirten Kol, kendisinden harçlık isteyen kişilere zaman zaman para verdiğini ve işlemin bu kapsamda gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.
Avukatıyla 3 milyon 485 bin TL’lik hareket soruldu
Kol’a avukatı Onur Tomak ile 14 Mayıs 2025-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında 20 işlemde gerçekleştiği belirtilen toplam 3 milyon 485 bin TL’lik mali hareket de soruldu.
Kol, söz konusu işlemlerin internette kendisine hakaret eden kişilere karşı açılan davalardan tahsil edilen tazminatların avukatı tarafından kendisine gönderilmesinden kaynaklandığını savundu.
Maç günündeki transferlere yemek hesabı açıklaması
İfadede 2 Şubat 2025 tarihindeki Adana Demirspor-Kasımpaşa karşılaşmasında görev yapan yardımcı hakemler Hüsnü Emre Çelimli ve Emrah Ünal ile aynı adı taşıyan kişilerle gerçekleştirilen para hareketleri de gündeme geldi.
Son işlemlerin maç günü 45 saniye arayla yapıldığı belirtilerek para hareketlerinin müsabaka veya hakemlik göreviyle bağlantılı olup olmadığı soruldu.
Kol, hakemlerle birlikte yemek yenildiğinde hesabı bir kişinin ödediğini, diğer kişilerin daha sonra kendi paylarını hesabı ödeyen kişiye gönderdiğini söyledi. Hakem Selahattin Altay ile 1.426 TL’lik para hareketini de yemek hesabının paylaşılmasıyla açıkladı.
Ferhat Gündoğdu ile yazışmaları soruldu
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun telefon incelemesinden elde edildiği belirtilen WhatsApp yazışmaları da Kol’un ifadesinde yer aldı. Mesajlarda bir müsabakanın hakem kadrosundaki VAR ve AVAR görevlendirmelerine ilişkin isimler üzerinde konuşulduğu belirtildi.
Kol’un yazışmalarda “Başkanım iyi akşamlar, Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım” ve “Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun” ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Kol, yazışmaların iyi anlaştığı hakemleri önermesinden kaynaklandığını savundu. MHK başkanının derbi ve kritik karşılaşmalardan yaklaşık üç gün önce maçı yönetecek hakeme hangi isimlerle daha uyumlu çalışabileceğini sorduğunu belirten Kol, uygulamanın kendisine özel olmadığını ifade etti.
Maç öncesi talimat iddiasını reddetti
Kol’a, yönettiği Alanyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde ve sonrasında Ferhat Gündoğdu ile FaceTime görüşmeleri yapıldığı yönündeki beyan da soruldu.
Kol iddiayı reddederek, maç öncesinde veya sonrasında kendisine nasıl davranması gerektiğine ilişkin herhangi bir talimat verilmediğini söyledi.
Borsada 2 milyon TL zarar ettiğini söyledi
Mal varlığı ve mali durumuna ilişkin soruları da yanıtlayan Kol, yaklaşık 8-9 ay önce bir hisseye 3 milyon 200 bin TL yatırım yaptığını belirtti. Kol, söz konusu yatırımda ana paradan yaklaşık 2 milyon TL zarar ettiğini ifade etti.
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir dairesinin bulunduğunu ve konut kredisini ödemeye devam ettiğini söyleyen Kol, evi satın alırken annesi, ablası ve eniştesinden borç aldığını belirtti. Kol ayrıca 15 yıldır özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi.
Yasa dışı bahis iddialarını kabul etmedi
Yasin Kol, yasal veya yasa dışı bahis platformlarında üyeliğinin bulunmadığını ve para transferlerinin yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu yönündeki değerlendirmeleri kabul etmedi.
Kol, “Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim” ifadelerini kullandı. Kendisine sorulan kişilerin geçmişte haklarında yürütülen adli işlemleri bilmesinin mümkün olmadığını da savundu.
Kol’un avukatı Ramazan Erdoğan ise mali tespitlerin hatalı olduğunu öne sürerek müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti.
Yasin Kol tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri kapsamında bazı hakem, gözlemci ve yöneticiler hakkında işlem yapıldı.
Soruşturma kapsamında Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, “7258 sayılı Kanun’a muhalefet”, “evrakta sahtecilik suçuna iştirak” ve “görevi kötüye kullanma” iddiaları kapsamında gözaltına alındı.
Yasin Kol, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
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