Yargıda yeni dönem başsavcıların görevleri değişiyor
Yargıda yeni dönem başsavcıların görevleri değişiyor
Yargıda soruşturma süreçlerinin hızlandırılması ve savcılar arasındaki iş yükünün dengelenmesi amacıyla iki yeni ilke kararı uygulamaya konuluyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Cumhuriyet başsavcıları ile başsavcı vekillerinin adli işlere katılımına ilişkin esasların belirlendiğini açıkladı. Düzenlemeyle başsavcıların mevcut idari, gözetim ve koordinasyon sorumluluklarının yanında adli görevlerde de yer alması sağlanacak.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 19:16
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 19:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak ve soruşturma ile yargılama süreçlerinde yaşanan gecikmeleri azaltmak amacıyla yeni düzenlemelerin hazırlandığını bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak, soruşturma ve yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yargı teşkilatımızın işleyişini güçlendirmeye devam ediyoruz.
Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararını uygulamaya koyuyoruz.
Bu kapsamda;
Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimizin,
Asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda görev yapan Cumhuriyet Başsavcılarımızın,
idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılımlarının sağlanmasına yönelik esasları belirledik.
Bu düzenlemelerle tecrübeli Cumhuriyet Başsavcılarımızın ve Başsavcı Vekillerimizin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanmayı, Cumhuriyet Savcılarımız arasındaki iş yükünü daha dengeli dağıtmayı ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Hukukun üstünlüğünü esas alan, vatandaş odaklı reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
Çünkü biliyoruz ki adaletin gücü, yalnızca kararın doğru verilmesinde değil, o kararın zamanında verilmesindedir."
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Yargıda yeni dönem başsavcıların görevleri değişiyor
Yargıda soruşturma süreçlerinin hızlandırılması ve savcılar arasındaki iş yükünün dengelenmesi amacıyla iki yeni ilke kararı uygulamaya konuluyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Cumhuriyet başsavcıları ile başsavcı vekillerinin adli işlere katılımına ilişkin esasların belirlendiğini açıkladı. Düzenlemeyle başsavcıların mevcut idari, gözetim ve koordinasyon sorumluluklarının yanında adli görevlerde de yer alması sağlanacak.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak ve soruşturma ile yargılama süreçlerinde yaşanan gecikmeleri azaltmak amacıyla yeni düzenlemelerin hazırlandığını bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak, soruşturma ve yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yargı teşkilatımızın işleyişini güçlendirmeye devam ediyoruz.
Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararını uygulamaya koyuyoruz.
Bu kapsamda;
Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimizin,
Asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda görev yapan Cumhuriyet Başsavcılarımızın,
idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılımlarının sağlanmasına yönelik esasları belirledik.
Bu düzenlemelerle tecrübeli Cumhuriyet Başsavcılarımızın ve Başsavcı Vekillerimizin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanmayı, Cumhuriyet Savcılarımız arasındaki iş yükünü daha dengeli dağıtmayı ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Hukukun üstünlüğünü esas alan, vatandaş odaklı reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
Çünkü biliyoruz ki adaletin gücü, yalnızca kararın doğru verilmesinde değil, o kararın zamanında verilmesindedir."
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