Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hakkında açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tutuklu yargılanan Ateş’in tahliyesine karar verirken, davanın bir sonraki duruşmasını 27 Ekim 2026 tarihine erteledi.
Haber Giriş Tarihi: 07.09.2026 18:02
Haber Güncellenme Tarihi: 07.09.2026 18:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ateş hakkında “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamaları yöneltiliyor. Davada Ateş’in 25 yıldan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
İlk duruşmada tahliye kararı
Davanın ilk duruşmasında Ateş’in tutukluluk durumu da değerlendirildi. Mahkeme heyeti, Ateş’in tahliyesine hükmetti.
Tahliye kararı davanın sona erdiği anlamına gelmiyor. Yargılama, mahkemenin belirlediği yeni duruşma tarihinde devam edecek.
Duruşma 27 Ekim’e ertelendi
Mahkeme, dosyanın bir sonraki duruşmasının 27 Ekim 2026 tarihinde yapılmasına karar verdi. Bu tarihte yargılama sürecindeki yeni işlemler ve mahkemenin vereceği ara kararlar takip edilecek.
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Veyis Ateş ilk duruşmada tahliye edildi
Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hakkında açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tutuklu yargılanan Ateş’in tahliyesine karar verirken, davanın bir sonraki duruşmasını 27 Ekim 2026 tarihine erteledi.
Ateş hakkında “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamaları yöneltiliyor. Davada Ateş’in 25 yıldan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
İlk duruşmada tahliye kararı
Davanın ilk duruşmasında Ateş’in tutukluluk durumu da değerlendirildi. Mahkeme heyeti, Ateş’in tahliyesine hükmetti.
Tahliye kararı davanın sona erdiği anlamına gelmiyor. Yargılama, mahkemenin belirlediği yeni duruşma tarihinde devam edecek.
Duruşma 27 Ekim’e ertelendi
Mahkeme, dosyanın bir sonraki duruşmasının 27 Ekim 2026 tarihinde yapılmasına karar verdi. Bu tarihte yargılama sürecindeki yeni işlemler ve mahkemenin vereceği ara kararlar takip edilecek.
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