Vahap Seçer hakkında tutuklama talebi

Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 05.10.2026 23:11
Haber Güncellenme Tarihi: 05.10.2026 23:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyedeki ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
Savcılık işlemlerinin ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.
Şüpheliler, tutuklama taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Sekiz şüpheli için adli kontrol talebi
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen sekiz şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talep edildi.
Böylece savcılık işlemleri tamamlanan 34 kişiden 26’sı tutuklama, sekizi ise adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edilmiş oldu.
Operasyonda 59 şüpheli gözaltına alınmıştı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 Ekim 2026’da düzenlenen operasyonda 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de yer almıştı.
Soruşturmanın belediyedeki ihale ve doğrudan temin işlemlerine yönelik yürütüldüğü belirtilmişti.
Şüpheliler Mersin Adliyesine getirildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesine getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler hakkındaki talepler belirlendi.
Vahap Seçer dahil 26 şüpheli hakkında tutuklama talep edilirken, sekiz kişi için adli kontrol istendi. Şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin kararı sulh ceza hâkimliği verecek.
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Vahap Seçer hakkında tutuklama talebi
Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyedeki ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
Savcılık işlemlerinin ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.
Şüpheliler, tutuklama taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Sekiz şüpheli için adli kontrol talebi
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen sekiz şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talep edildi.
Böylece savcılık işlemleri tamamlanan 34 kişiden 26’sı tutuklama, sekizi ise adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edilmiş oldu.
Operasyonda 59 şüpheli gözaltına alınmıştı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 Ekim 2026’da düzenlenen operasyonda 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de yer almıştı.
Soruşturmanın belediyedeki ihale ve doğrudan temin işlemlerine yönelik yürütüldüğü belirtilmişti.
Şüpheliler Mersin Adliyesine getirildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesine getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler hakkındaki talepler belirlendi.
Vahap Seçer dahil 26 şüpheli hakkında tutuklama talep edilirken, sekiz kişi için adli kontrol istendi. Şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin kararı sulh ceza hâkimliği verecek.
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