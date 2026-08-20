Uzmanlardan SUP çılgınlığı uyarısı: Bunu yapmak intihardan farksız!
Uzmanlardan SUP çılgınlığı uyarısı: Bunu yapmak intihardan farksız!
Popülerleşen ayakta kürek sörfü (SUP) tehlikeleri de beraberinde getirdi. Yalova'da bir babayla 11 yaşındaki kızı, 5 saat denizde sürüklendikten sonra kurtarıldı. Uzmanlar, 'Önlem almadan yapmak tehlikeli. Can yeleksiz ve ayak bağsız denize açılmak intihardan farksız!” uyarısı yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:44
Haber Güncellenme Tarihi: 20.08.2026 09:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yalova'da SUP tahtasıyla denize açılan baba ve kızının 5 saat sonra İmralı açıklarında kurtarılması, sahillerde hızla yayılan kontrolsüz su sporu tehlikesini gözler önüne serdi.
Yalova Armutlu'da ayakta kürek sörfü olarak bilinen SUP (Stand Up Paddle Board) ile denize açılan Mustafa Y. ile 11 yaşındaki kızı Ela Y., bir süre sonra dalgaların etkisiyle kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Baba ile kızından haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri alarma geçti. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrası baba-kız, İmralı Adası yakınlarında dalgalara direnmeye çalışırken bulundu.
SAHİLLER DOLUP TAŞTI
Son dönemde yaygınlaşan SUP, bu yaz özellikle sosyal medyanın etkisiyle sahillerin en dikkat çeken aktivitelerinden biri haline geldi. Kullanıcılar boardların üzerinde yoga ve akrobatik hareketler ve dengede durma yarışları yapıyor, dans ediyor, fotoğraf ve video çekiyor. SUP'a ilgi artarken, bu faaliyetlerin ne kadarının gerekli izinler ve güvenlik tedbirleriyle gerçekleştirildiği merak konusu oldu. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde kullanıcıların can yeleği olmadan denize açıldığı görülüyor
TEHLİKE KIYIDA BAŞLIYOR
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Kano Federasyonu'ndan Tahir Özden, "Denizde kazaların önemli bir bölümü, denize açılmadan önce alınmayan önlemler nedeniyle büyüyor. Bu su sporu eğitimsiz ve hazırlıksız yapılmaz. Kıyıdan denize esen rüzgâr kişiyi fark ettirmeden açığa sürükleyebilir. Denize çıkmadan önce rüzgâr, dalga ve akıntı kontrol edilmeli" dedi.
CAN YELEĞİ TAKILMALI
SUP üzerinde yapılan aktivitelerin yaygınlaşmasına dikkat çeken Tahir Özden şunları söyledi: "Fazla eşya, sürekli pozisyon değiştirmek ve boardun taşıma kapasitesini aşmak dengeyi bozabilir. İlgi çekmek için güvenlik sınırlarını zorlamak doğru değil. Can yeleği ve leash (ayak bağı) mutlaka kullanılmalı. Sürüklenme durumunda Board'dan ayrılıp yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışmak en büyük hatalardan biri. Board hem yüzdürür hem de görünürlüğünüzü sağlar."
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Uzmanlardan SUP çılgınlığı uyarısı: Bunu yapmak intihardan farksız!
Popülerleşen ayakta kürek sörfü (SUP) tehlikeleri de beraberinde getirdi. Yalova'da bir babayla 11 yaşındaki kızı, 5 saat denizde sürüklendikten sonra kurtarıldı. Uzmanlar, 'Önlem almadan yapmak tehlikeli. Can yeleksiz ve ayak bağsız denize açılmak intihardan farksız!” uyarısı yaptı.
Yalova'da SUP tahtasıyla denize açılan baba ve kızının 5 saat sonra İmralı açıklarında kurtarılması, sahillerde hızla yayılan kontrolsüz su sporu tehlikesini gözler önüne serdi.
Yalova Armutlu'da ayakta kürek sörfü olarak bilinen SUP (Stand Up Paddle Board) ile denize açılan Mustafa Y. ile 11 yaşındaki kızı Ela Y., bir süre sonra dalgaların etkisiyle kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Baba ile kızından haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri alarma geçti. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrası baba-kız, İmralı Adası yakınlarında dalgalara direnmeye çalışırken bulundu.
SAHİLLER DOLUP TAŞTI
Son dönemde yaygınlaşan SUP, bu yaz özellikle sosyal medyanın etkisiyle sahillerin en dikkat çeken aktivitelerinden biri haline geldi. Kullanıcılar boardların üzerinde yoga ve akrobatik hareketler ve dengede durma yarışları yapıyor, dans ediyor, fotoğraf ve video çekiyor. SUP'a ilgi artarken, bu faaliyetlerin ne kadarının gerekli izinler ve güvenlik tedbirleriyle gerçekleştirildiği merak konusu oldu. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde kullanıcıların can yeleği olmadan denize açıldığı görülüyor
TEHLİKE KIYIDA BAŞLIYOR
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Kano Federasyonu'ndan Tahir Özden, "Denizde kazaların önemli bir bölümü, denize açılmadan önce alınmayan önlemler nedeniyle büyüyor. Bu su sporu eğitimsiz ve hazırlıksız yapılmaz. Kıyıdan denize esen rüzgâr kişiyi fark ettirmeden açığa sürükleyebilir. Denize çıkmadan önce rüzgâr, dalga ve akıntı kontrol edilmeli" dedi.
CAN YELEĞİ TAKILMALI
SUP üzerinde yapılan aktivitelerin yaygınlaşmasına dikkat çeken Tahir Özden şunları söyledi: "Fazla eşya, sürekli pozisyon değiştirmek ve boardun taşıma kapasitesini aşmak dengeyi bozabilir. İlgi çekmek için güvenlik sınırlarını zorlamak doğru değil. Can yeleği ve leash (ayak bağı) mutlaka kullanılmalı. Sürüklenme durumunda Board'dan ayrılıp yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışmak en büyük hatalardan biri. Board hem yüzdürür hem de görünürlüğünüzü sağlar."
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