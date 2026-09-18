Uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 18:41
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 18:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 24 kişiden 21'i düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Oyuncu, şarkıcı, eski futbolcu ve sosyal medya içerik üreticilerinin de bulunduğu şüphelilerden 5'i, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmalarda diğer şüphelilere ilişkin işlemler ve adli sürecin sonraki aşamaları takip ediliyor.
İlk soruşturmada 18 kişi hakkında karar verildi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen ilk soruşturmada 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda bu kişilerden 15'i gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun, Afra Saraçoğlu, Seyfullah Sağır (Sefo), Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten ve Yağız Sabuncuoğlu da yer aldı.
Listede ayrıca Yeliz Yeşilçimen, Aydan Osmanlı, Anıl Durmuş, Muhammet Kahyaoğlu, Aytaç Kart, Sayat Zurnacı, Eyüpcan Pırlanta ve Rıfat Atlı bulunuyor.
Afra Saraçoğlu açıklama yaptı
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iş seyahati nedeniyle yurt dışında bulunduğunu belirtti. Saraçoğlu, en kısa sürede Türkiye'ye dönerek ifade vereceğini bildirdi.
İkinci soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ikinci soruşturmada ise "uyuşturucu madde kullanma ve temini", "fuhuşa aracılık etme", "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamaları kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Operasyonda Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa gözaltına alındı. Böylece iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21'e ulaştı.
5 şüpheli adliyeye sevk edildi
İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. İlk soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu daha sonra adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında devam etmesi bekleniyor.
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Uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 24 kişiden 21'i düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Oyuncu, şarkıcı, eski futbolcu ve sosyal medya içerik üreticilerinin de bulunduğu şüphelilerden 5'i, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmalarda diğer şüphelilere ilişkin işlemler ve adli sürecin sonraki aşamaları takip ediliyor.
İlk soruşturmada 18 kişi hakkında karar verildi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen ilk soruşturmada 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda bu kişilerden 15'i gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun, Afra Saraçoğlu, Seyfullah Sağır (Sefo), Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten ve Yağız Sabuncuoğlu da yer aldı.
Listede ayrıca Yeliz Yeşilçimen, Aydan Osmanlı, Anıl Durmuş, Muhammet Kahyaoğlu, Aytaç Kart, Sayat Zurnacı, Eyüpcan Pırlanta ve Rıfat Atlı bulunuyor.
Afra Saraçoğlu açıklama yaptı
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iş seyahati nedeniyle yurt dışında bulunduğunu belirtti. Saraçoğlu, en kısa sürede Türkiye'ye dönerek ifade vereceğini bildirdi.
İkinci soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ikinci soruşturmada ise "uyuşturucu madde kullanma ve temini", "fuhuşa aracılık etme", "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamaları kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Operasyonda Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa gözaltına alındı. Böylece iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21'e ulaştı.
5 şüpheli adliyeye sevk edildi
İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. İlk soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu daha sonra adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında devam etmesi bekleniyor.
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