Üsküdar soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi: "860 bin dolar teslim edildi" iddiası
Üsküdar soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi: "860 bin dolar teslim edildi" iddiası
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet', 'irtikap' ve 'örgüt' soruşturmasında, etkin pişmanlıktan yararlanan bir müteahhit makam odasında rüşvet teslim edildiğini iddia etti.
Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:45
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 14:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren bir müteahhit, usulsüz iskan ruhsatı karşılığında toplam 860 bin dolar rüşvet teslim edildiğini öne sürdü. İddiaların baz kayıtlarıyla da desteklendiği soruşturma dosyasına yansıdı.
Etkin pişmanlık ifadesi dosyaya girdi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren bir müteahhit, usulsüz iskan ruhsatı sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.
"860 bin dolar teslim edildi" iddiası
Soruşturma dosyasına giren ifadeye göre müteahhit, iskan ruhsatı işlemlerinin tamamlanması karşılığında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M.'ye belediyedeki makam odasında toplam 860 bin dolar teslim edildiğini öne sürdü.
Başsavcılık, söz konusu iddiaların baz kayıtlarıyla da doğrulandığını değerlendirdi.
Paranın iki farklı noktada teslim edildiği öne sürüldü
İfadede, talep edilen tutarın yaklaşık 700 ila 800 bin dolarının iki ayrı teslimatla alındığı belirtildi. Paranın bir bölümünün belediye otoparkında çikolata kutusu içerisinde, kalan kısmının ise spor çantasıyla farklı bir noktada teslim edildiği iddia edildi.
Müteahhit, aldığı paranın bir kısmını kendisine ayırdığını, kalan miktarı ise parça parça belediyedeki makam odasında danışman U.M.'ye elden verdiğini öne sürdü.
Soruşturma çok yönlü sürüyor
Soruşturma kapsamında daha önce Kent A.Ş. üzerinden yürütüldüğü öne sürülen danışmanlık sözleşmeleri, yapı ve iskan ruhsatı süreçleri ile usulsüz menfaat iddiaları da dosyaya girmişti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, dosyadaki ifade, dijital deliller ve diğer bulgular doğrultusunda soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü öğrenildi.
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Üsküdar soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi: "860 bin dolar teslim edildi" iddiası
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet', 'irtikap' ve 'örgüt' soruşturmasında, etkin pişmanlıktan yararlanan bir müteahhit makam odasında rüşvet teslim edildiğini iddia etti.
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren bir müteahhit, usulsüz iskan ruhsatı karşılığında toplam 860 bin dolar rüşvet teslim edildiğini öne sürdü. İddiaların baz kayıtlarıyla da desteklendiği soruşturma dosyasına yansıdı.
Etkin pişmanlık ifadesi dosyaya girdi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren bir müteahhit, usulsüz iskan ruhsatı sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.
"860 bin dolar teslim edildi" iddiası
Soruşturma dosyasına giren ifadeye göre müteahhit, iskan ruhsatı işlemlerinin tamamlanması karşılığında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M.'ye belediyedeki makam odasında toplam 860 bin dolar teslim edildiğini öne sürdü.
Başsavcılık, söz konusu iddiaların baz kayıtlarıyla da doğrulandığını değerlendirdi.
Paranın iki farklı noktada teslim edildiği öne sürüldü
İfadede, talep edilen tutarın yaklaşık 700 ila 800 bin dolarının iki ayrı teslimatla alındığı belirtildi. Paranın bir bölümünün belediye otoparkında çikolata kutusu içerisinde, kalan kısmının ise spor çantasıyla farklı bir noktada teslim edildiği iddia edildi.
Müteahhit, aldığı paranın bir kısmını kendisine ayırdığını, kalan miktarı ise parça parça belediyedeki makam odasında danışman U.M.'ye elden verdiğini öne sürdü.
Soruşturma çok yönlü sürüyor
Soruşturma kapsamında daha önce Kent A.Ş. üzerinden yürütüldüğü öne sürülen danışmanlık sözleşmeleri, yapı ve iskan ruhsatı süreçleri ile usulsüz menfaat iddiaları da dosyaya girmişti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, dosyadaki ifade, dijital deliller ve diğer bulgular doğrultusunda soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü öğrenildi.
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