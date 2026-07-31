Üsküdar'da vatandaşın canını hiçe sayan skandal! Çürük dönüşüme rüşvetle ruhsat
Üsküdar'da vatandaşın canını hiçe sayan skandal! Çürük dönüşüme rüşvetle ruhsat
CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması, kentsel dönüşüm sürecinin de sakatlandığını ortaya çıkardı. Şehircilik İI Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talebiyle rüşvet trafiğine konu olan binalarda inleme yapıp bir rapor hazırladı. Raporlarda, kentsel dönüşüm adı altında depreme dayanıklı olmaları beklenen yapılarda çok ciddi statik hatalar tespit edildi. Bir raporda, 'Binanın taşıyıcı sistemi kaymış' notunun düşülmesi dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:25
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 09:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin dönüştürdüğü binaların depreme dayanıksız inşa edildiği ortaya çıktı. Rüşvetle ruhsat alınan binaların taşıyıcı perdelerinde yırtık, kolonlarında kayma tespit edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, belediyenin iştiraki Kent A.Ş. üzerinden kriptolu e-posta sistemi kullanılarak 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 TL'lik rüşvet ağı kurulduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, depreme dayanıksız yapılara da rüşvet karşılığında ruhsat verdiği belirlendi.
RİSKLİ YAPILARA RUHSAT
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, incelemelerde, ilçedeki riskli yapıları güvenli hale getirmek amacıyla "Üsküdar Yenileniyor, Geleceğimiz Güçleniyor" sloganıyla başlatılan kentsel dönüşüm projesinin dahi rüşvet çarkına alet edildiği ortaya çıktı. Müteahhitlerden elden alınan nakit paralar karşılığında, mevzuata aykırı ve iskan alması imkânsız olan projelere göz yumulduğu ve sahte onaylar verildiği belgelendi.
TAŞIYICI SİSTEM KAYMIŞ
Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'nün rüşvet karşılığı imar verildiği iddia edilen binalarda yaptığı incelemede yapı ruhsatı ile depreme karşı dayanıklılık açısından uygunsuzluklar tespit edildi. İnceleme yapılan ve soruşturma dosyasına giren bir bina ile ilgili raporda "Statik açıdan, bodrum katlarda bulunan 9 perde ve kolonun proje aksından kaydığı, istinat yükü verilerek fazladan yük oluşturulduğu ve bu yüklerin bina taşıyıcı sistemine aktarıldığı, dolayısıyla statik uygulama hatası yapıldığı kanaatine varılmıştır" denildi.
AYAKTA TUTAN DUVARLAR DELİK DEŞİK
Bir başka binada yapılan kontrolde yapıyı ayakta tutan ana taşıyıcı perdelerin delindiği saptandı. Raporda, "Bodrum katta 2 adet 140x200 cm ve 1 adet 100x200 cm ebatlarında devasa betonarme perde yırtığı (delik) açıldığı, statik projeye tamamen aykırı hareket edildiği belirlendi" ifadesi yer aldı.
'PARAYI DEDETAŞ PAYLAŞTIRIYORDU'
Etkin pişmanlıktan yararlanan müteahhit, rüşvet çarkının Sinem Dedetaş'ın bilgisi dâhilinde döndüğünü anlattı. İtirafçı, "Nazım Akkoyunlu, 'Kararlaştırılan miktarın nereye, ne şekilde ödeneceğini Sinem Başkan'a danışıp bildiriyordu" dedi.
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Üsküdar'da vatandaşın canını hiçe sayan skandal! Çürük dönüşüme rüşvetle ruhsat
CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması, kentsel dönüşüm sürecinin de sakatlandığını ortaya çıkardı. Şehircilik İI Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talebiyle rüşvet trafiğine konu olan binalarda inleme yapıp bir rapor hazırladı. Raporlarda, kentsel dönüşüm adı altında depreme dayanıklı olmaları beklenen yapılarda çok ciddi statik hatalar tespit edildi. Bir raporda, 'Binanın taşıyıcı sistemi kaymış' notunun düşülmesi dikkat çekti.
CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin dönüştürdüğü binaların depreme dayanıksız inşa edildiği ortaya çıktı. Rüşvetle ruhsat alınan binaların taşıyıcı perdelerinde yırtık, kolonlarında kayma tespit edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, belediyenin iştiraki Kent A.Ş. üzerinden kriptolu e-posta sistemi kullanılarak 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 TL'lik rüşvet ağı kurulduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, depreme dayanıksız yapılara da rüşvet karşılığında ruhsat verdiği belirlendi.
RİSKLİ YAPILARA RUHSAT
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, incelemelerde, ilçedeki riskli yapıları güvenli hale getirmek amacıyla "Üsküdar Yenileniyor, Geleceğimiz Güçleniyor" sloganıyla başlatılan kentsel dönüşüm projesinin dahi rüşvet çarkına alet edildiği ortaya çıktı. Müteahhitlerden elden alınan nakit paralar karşılığında, mevzuata aykırı ve iskan alması imkânsız olan projelere göz yumulduğu ve sahte onaylar verildiği belgelendi.
TAŞIYICI SİSTEM KAYMIŞ
Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'nün rüşvet karşılığı imar verildiği iddia edilen binalarda yaptığı incelemede yapı ruhsatı ile depreme karşı dayanıklılık açısından uygunsuzluklar tespit edildi. İnceleme yapılan ve soruşturma dosyasına giren bir bina ile ilgili raporda "Statik açıdan, bodrum katlarda bulunan 9 perde ve kolonun proje aksından kaydığı, istinat yükü verilerek fazladan yük oluşturulduğu ve bu yüklerin bina taşıyıcı sistemine aktarıldığı, dolayısıyla statik uygulama hatası yapıldığı kanaatine varılmıştır" denildi.
AYAKTA TUTAN DUVARLAR DELİK DEŞİK
Bir başka binada yapılan kontrolde yapıyı ayakta tutan ana taşıyıcı perdelerin delindiği saptandı. Raporda, "Bodrum katta 2 adet 140x200 cm ve 1 adet 100x200 cm ebatlarında devasa betonarme perde yırtığı (delik) açıldığı, statik projeye tamamen aykırı hareket edildiği belirlendi" ifadesi yer aldı.
'PARAYI DEDETAŞ PAYLAŞTIRIYORDU'
Etkin pişmanlıktan yararlanan müteahhit, rüşvet çarkının Sinem Dedetaş'ın bilgisi dâhilinde döndüğünü anlattı. İtirafçı, "Nazım Akkoyunlu, 'Kararlaştırılan miktarın nereye, ne şekilde ödeneceğini Sinem Başkan'a danışıp bildiriyordu" dedi.
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