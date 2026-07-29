Üsküdar Belediye Başkanı ve 5 kişi gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:19
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 08:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen operasyon çerçevesinde; Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim amirleri ile personel hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma dosyasında şüphelilere "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlamaları yöneltiliyor.
Kriptolu mail sistemi ve Excel tablolarıyla ruhsat takibi
Soruşturma detaylarında, yapı ruhsatı verme yetkisi bulunmayan belediye iştiraki Kent A.Ş. görevlilerinin sürece doğrudan müdahil olduğu ileri sürüldü. Şüphelilerin, kriptolu ve kapalı devre bir e-posta sistemi üzerinden iletişim kurarak ada ve parsel bazında renklendirilmiş Excel tabloları hazırladıkları ve ruhsat onay süreçlerini bu ağ üzerinden yönlendirdikleri tespit edildi.
Soruşturmadaki iddiaları değerlendiren bir hukuk uzmanı, "Ortaya konulan tespitler, resmi yetkisi olmayan kurumların kriptolu iletişim kanalları üzerinden ruhsat süreçlerine müdahale ettiğini gösteriyor. Mağdur beyanları ve mülkiye müfettişlerinin raporları dosyadaki en somut deliller arasında yer alıyor," değerlendirmesinde bulundu.
MASAK raporu deşifre etti: 361 milyon liralık para trafiği
MASAK tarafından yapılan finansal incelemeler neticesinde, Kent A.Ş. ile çok sayıda müteahhit firma arasında toplamda 1 milyar 78 milyon 870 bin lira değerinde "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi yapıldığı belirlendi. Dosyadaki veriler doğrultusunda, yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden "danışmanlık" adı altında şu ana kadar 361 milyon 392 bin liralık tahsilat gerçekleştirildiği saptandı.
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporunda da belediye ile iştirak şirket arasında organik bir bağ kurulduğu ve müteahhitlerin ruhsat alabilmek adına Kent A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandığı belirtildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan bir adli yargı kaynakları temsilcisi, "Ruhsat almak isteyen iş insanlarının gayriresmi yöntemlerle sözleşme imzalamaya mecbur bırakılması Türk Ceza Kanunu kapsamında doğrudan irtikap suçunu oluşturmaktadır. Müfettiş raporları da Belediye Başkanı'nın bu süreçte fiilen etkili olduğunu açıkça ortaya koyuyor," ifadelerini kullandı.
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Üsküdar Belediye Başkanı ve 5 kişi gözaltında
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen operasyon çerçevesinde; Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim amirleri ile personel hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma dosyasında şüphelilere "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlamaları yöneltiliyor.
Kriptolu mail sistemi ve Excel tablolarıyla ruhsat takibi
Soruşturma detaylarında, yapı ruhsatı verme yetkisi bulunmayan belediye iştiraki Kent A.Ş. görevlilerinin sürece doğrudan müdahil olduğu ileri sürüldü. Şüphelilerin, kriptolu ve kapalı devre bir e-posta sistemi üzerinden iletişim kurarak ada ve parsel bazında renklendirilmiş Excel tabloları hazırladıkları ve ruhsat onay süreçlerini bu ağ üzerinden yönlendirdikleri tespit edildi.
Soruşturmadaki iddiaları değerlendiren bir hukuk uzmanı, "Ortaya konulan tespitler, resmi yetkisi olmayan kurumların kriptolu iletişim kanalları üzerinden ruhsat süreçlerine müdahale ettiğini gösteriyor. Mağdur beyanları ve mülkiye müfettişlerinin raporları dosyadaki en somut deliller arasında yer alıyor," değerlendirmesinde bulundu.
MASAK raporu deşifre etti: 361 milyon liralık para trafiği
MASAK tarafından yapılan finansal incelemeler neticesinde, Kent A.Ş. ile çok sayıda müteahhit firma arasında toplamda 1 milyar 78 milyon 870 bin lira değerinde "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi yapıldığı belirlendi. Dosyadaki veriler doğrultusunda, yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden "danışmanlık" adı altında şu ana kadar 361 milyon 392 bin liralık tahsilat gerçekleştirildiği saptandı.
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporunda da belediye ile iştirak şirket arasında organik bir bağ kurulduğu ve müteahhitlerin ruhsat alabilmek adına Kent A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandığı belirtildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan bir adli yargı kaynakları temsilcisi, "Ruhsat almak isteyen iş insanlarının gayriresmi yöntemlerle sözleşme imzalamaya mecbur bırakılması Türk Ceza Kanunu kapsamında doğrudan irtikap suçunu oluşturmaktadır. Müfettiş raporları da Belediye Başkanı'nın bu süreçte fiilen etkili olduğunu açıkça ortaya koyuyor," ifadelerini kullandı.
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