Uşak'ta büyük vurgun! Mesaide pavyondan sinyal

Uşak Belediyesi'nde sigortalı çalışan 17 personelin, yolsuzluk operasyonlarından sonra dahi tutuklu eski başkan Özkan Yalım'ın mekanlarında çalıştığı HTS ve kamera kayıtlarıyla belgelendi. Tamamı gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:30
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 09:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Rüşvetten tutuklanan CHP'li eski başkan Özkan Yalım'a ait otel ve eğlence mekanlarında çalışan, ancak sigortaları belediyede gösterilen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a yönelik yürüttüğü soruşturmada, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen bazı personelin fiilen Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence işletmelerinde çalıştırıldığı iddiasına ilişkin önemli delillere ulaşıldı.
4 işletmede ele geçirilen 52 dijital materyal ve 36 fiziki belge, SGK kayıtları, HTS verileri, kamera görüntüleri, banka hareketleri ve tanık beyanları birlikte incelendi. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve fuhuş suçları yönünden soruşturma başlatıldı. 22 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin başka suçlardan tutuklu olduğu, 2'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
BANKAMATİK PERSONEL
Soruşturmada daha önce Yalımlar Tekstil ve Yalım Petrol'de çalışan, daha sonra belediye şirketlerine geçirilen 12 kişi belirlendi. SGK kayıtlarıyla yapılan incelemede her iki tarafta da kaydı bulunan 8 kişi daha tespit edildi. 22 şüphelinin belediye şirketlerinden maaş almasına rağmen Yalımlar Tekstil ile bağını koparmadığı öğrenildi. Şüphelilerin önemli bölümünün mesaisini belediye yerine Yalım'a ait işletmelerde geçirdiği öne sürüldü. Özkan Yalım dışındaki şüpheliler için belediye şirketlerinden yapılan toplam ödemenin 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu hesaplandı.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, 21 şüphelinin 1 Aralık 2025-1 Nisan 2026 tarihleri arasındaki HTS ve baz kayıtları incelendi. Şirket muhasebecisi olduğu belirtilen Ceren Yeşildağ işletme bölgesinden 126 kez, bunların 101'inde mesai saatlerinde sinyal verdi. Tanık beyanlarına göre Yeşildağ'ın belediyede sigortalı görünmesine rağmen sabah mesaisine Yalımlar Tekstil'de başladığı ifade edildi. Aramalarda ele geçirilen el yazısı notta ise Cihan Aras'ın şirketten kalan alacağının bir bölümünün "belediyede mesai yazılarak ödeneceği" yönünde ifadeye rastlandı.
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Uşak'ta büyük vurgun! Mesaide pavyondan sinyal
Uşak Belediyesi'nde sigortalı çalışan 17 personelin, yolsuzluk operasyonlarından sonra dahi tutuklu eski başkan Özkan Yalım'ın mekanlarında çalıştığı HTS ve kamera kayıtlarıyla belgelendi. Tamamı gözaltına alındı.
Rüşvetten tutuklanan CHP'li eski başkan Özkan Yalım'a ait otel ve eğlence mekanlarında çalışan, ancak sigortaları belediyede gösterilen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a yönelik yürüttüğü soruşturmada, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen bazı personelin fiilen Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence işletmelerinde çalıştırıldığı iddiasına ilişkin önemli delillere ulaşıldı.
4 işletmede ele geçirilen 52 dijital materyal ve 36 fiziki belge, SGK kayıtları, HTS verileri, kamera görüntüleri, banka hareketleri ve tanık beyanları birlikte incelendi. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve fuhuş suçları yönünden soruşturma başlatıldı. 22 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin başka suçlardan tutuklu olduğu, 2'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
BANKAMATİK PERSONEL
Soruşturmada daha önce Yalımlar Tekstil ve Yalım Petrol'de çalışan, daha sonra belediye şirketlerine geçirilen 12 kişi belirlendi. SGK kayıtlarıyla yapılan incelemede her iki tarafta da kaydı bulunan 8 kişi daha tespit edildi. 22 şüphelinin belediye şirketlerinden maaş almasına rağmen Yalımlar Tekstil ile bağını koparmadığı öğrenildi. Şüphelilerin önemli bölümünün mesaisini belediye yerine Yalım'a ait işletmelerde geçirdiği öne sürüldü. Özkan Yalım dışındaki şüpheliler için belediye şirketlerinden yapılan toplam ödemenin 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu hesaplandı.
Özkan Yalım, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından 27 Mart'ta tutuklanmıştı.
"ÜCRETİ BELEDİYE ÖDEYECEK" NOTU
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, 21 şüphelinin 1 Aralık 2025-1 Nisan 2026 tarihleri arasındaki HTS ve baz kayıtları incelendi. Şirket muhasebecisi olduğu belirtilen Ceren Yeşildağ işletme bölgesinden 126 kez, bunların 101'inde mesai saatlerinde sinyal verdi. Tanık beyanlarına göre Yeşildağ'ın belediyede sigortalı görünmesine rağmen sabah mesaisine Yalımlar Tekstil'de başladığı ifade edildi. Aramalarda ele geçirilen el yazısı notta ise Cihan Aras'ın şirketten kalan alacağının bir bölümünün "belediyede mesai yazılarak ödeneceği" yönünde ifadeye rastlandı.
AKŞAM Gazetesi
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