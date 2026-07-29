Uşak Belediyesi'ne Özkan Yalım operasyonu! 17 şüpheli için gözaltı kararı
Uşak Belediyesi'ne Özkan Yalım operasyonu! 17 şüpheli için gözaltı kararı
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lirayı bulduğu tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:11
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 09:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilerek eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait özel işletmelerde çalıştırıldığı tespit edilen 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturmada, kamu zararının toplamda 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu tespit edildi. Başsavcılık koordinesinde harekete geçen emniyet güçleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.
Banka kayıtları, kamera görüntüleri ve HTS sinyalleri dosyada
Soruşturma dosyasında yer alan deliller, usulsüzlüğün boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde; belediye şirketlerinin maaş bordrolarında yer alan şüphelilerin mesai saatleri içerisinde belediye hizmet binaları yerine Özkan Yalım’a ait özel otel, restoran ve eğlence mekanlarının bulunduğu bölgelerden yoğun baz sinyali verdikleri saptandı. Ayrıca iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtları ve banka hesap hareketleri de iddiaları doğrulayan deliller arasında yer aldı.
Dosyadaki verileri ve inceleme sürecini değerlendiren bir idare hukuku uzmanı, "Kamu kaynaklarının kişisel ticari işletmelerin iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılması açıkça kamu zararı ve nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur. HTS verileri ve kamera kayıtları bu tür soruşturmalarda fiili çalışma durumunu ispatlayan en güçlü delillerdendir," ifadelerini kullandı.
52 dijital materyal ve 36 fiziki belgeye el konuldu
Operasyon kapsamında, eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait özel ticari işletmelerde yapılan detaylı aramalarda 52 adet dijital materyal ile usulsüz işlemlere kanıt oluşturduğu değerlendirilen 36 fiziki belgeye el konuldu.
Konuya ilişkin hukuki süreci yorumlayan bir ceza hukukçusu ise, "Ortaya çıkan 16.8 milyon liralık kamu zararı tablosu, belediye iştiraklerinin denetim mekanizmalarındaki zafiyeti ve organize bir usulsüzlüğü işaret ediyor. El konulan dijital materyallerin incelenmesiyle soruşturmanın boyutunun daha da genişlemesi muhtemeldir," açıklamasında bulundu.
Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
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Uşak Belediyesi'ne Özkan Yalım operasyonu! 17 şüpheli için gözaltı kararı
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lirayı bulduğu tespit edildi.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilerek eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait özel işletmelerde çalıştırıldığı tespit edilen 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturmada, kamu zararının toplamda 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu tespit edildi. Başsavcılık koordinesinde harekete geçen emniyet güçleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.
Banka kayıtları, kamera görüntüleri ve HTS sinyalleri dosyada
Soruşturma dosyasında yer alan deliller, usulsüzlüğün boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde; belediye şirketlerinin maaş bordrolarında yer alan şüphelilerin mesai saatleri içerisinde belediye hizmet binaları yerine Özkan Yalım’a ait özel otel, restoran ve eğlence mekanlarının bulunduğu bölgelerden yoğun baz sinyali verdikleri saptandı. Ayrıca iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtları ve banka hesap hareketleri de iddiaları doğrulayan deliller arasında yer aldı.
Dosyadaki verileri ve inceleme sürecini değerlendiren bir idare hukuku uzmanı, "Kamu kaynaklarının kişisel ticari işletmelerin iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılması açıkça kamu zararı ve nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur. HTS verileri ve kamera kayıtları bu tür soruşturmalarda fiili çalışma durumunu ispatlayan en güçlü delillerdendir," ifadelerini kullandı.
52 dijital materyal ve 36 fiziki belgeye el konuldu
Operasyon kapsamında, eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait özel ticari işletmelerde yapılan detaylı aramalarda 52 adet dijital materyal ile usulsüz işlemlere kanıt oluşturduğu değerlendirilen 36 fiziki belgeye el konuldu.
Konuya ilişkin hukuki süreci yorumlayan bir ceza hukukçusu ise, "Ortaya çıkan 16.8 milyon liralık kamu zararı tablosu, belediye iştiraklerinin denetim mekanizmalarındaki zafiyeti ve organize bir usulsüzlüğü işaret ediyor. El konulan dijital materyallerin incelenmesiyle soruşturmanın boyutunun daha da genişlemesi muhtemeldir," açıklamasında bulundu.
Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
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