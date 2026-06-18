Ünlülere yönelik soruşturmada test sonuçları açıklandı
Ünlülere yönelik soruşturmada test sonuçları açıklandı
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında test için örnekleri alınan şüphelilerin test sonuçları belli oldu.
Haber Giriş Tarihi: 18.06.2026 18:11
Haber Güncellenme Tarihi: 18.06.2026 18:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında test için örnekleri alınan şüphelilerin test sonuçları belli oldu. Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçları pozitif çıktı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde yeni bir dalga yaşanmış ve çok sayıda ünlü isim gözaltına alınmıştı.
8 ÜNLÜ İSMİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan şüphelilerden daha sonra serbest bırakılmıştı. Ünlülerin test sonuçları belli oldu. Buna göre Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçları pozitif çıktı. O İSİMLERDEN TESTLERİ DE POZİTİF ÇIKTI Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan isimlerden olan Mehmet Cem Karcı, Tessy Ramos CORREIA ve Mehmet Yıldız’ın test sonuçları pozitif çıktı.
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Ünlülere yönelik soruşturmada test sonuçları açıklandı
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında test için örnekleri alınan şüphelilerin test sonuçları belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında test için örnekleri alınan şüphelilerin test sonuçları belli oldu. Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçları pozitif çıktı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde yeni bir dalga yaşanmış ve çok sayıda ünlü isim gözaltına alınmıştı.
8 ÜNLÜ İSMİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan şüphelilerden daha sonra serbest bırakılmıştı. Ünlülerin test sonuçları belli oldu. Buna göre Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçları pozitif çıktı. O İSİMLERDEN TESTLERİ DE POZİTİF ÇIKTI Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan isimlerden olan Mehmet Cem Karcı, Tessy Ramos CORREIA ve Mehmet Yıldız’ın test sonuçları pozitif çıktı.
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