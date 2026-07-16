Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 25 gözaltı kararı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 25 gözaltı kararı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu ile yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:27
Haber Güncellenme Tarihi: 16.07.2026 09:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ile uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği kaydedildi.
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Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 25 gözaltı kararı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu ile yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ile uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği kaydedildi.
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