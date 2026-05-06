Türkiye-Suudi enerji anlaşmasına DMM’den açıklama

Türkiye-Suudi enerji anlaşmasına ilişkin iddialara DMM’den açıklama geldi. Projelerin yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım sağlayacağı belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 06.05.2026 23:09
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan enerji santrali anlaşmasına yönelik ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, anlaşmanın Türkiye aleyhine olduğu yönündeki paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı belirtildi. Yetkililer, projelerin enerji arz güvenliği ve yatırım kapasitesi açısından takip edildiğini bildirdi.
DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında Türkiye’ye yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapılmasının öngörüldüğü ifade edildi. Sivas ve Karaman’da kurulacak toplam 2 bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrallerinin yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip olacağı aktarıldı.
Finansman yatırımcı şirketler tarafından sağlanacak
Açıklamada, projelerin finansmanının yatırımcı şirketler ve uluslararası finans kuruluşları tarafından karşılanacağı kaydedildi. Türkiye’nin proje kapsamında herhangi bir yatırım maliyeti üstlenmeyeceği vurgulandı.
Projelerde en az yüzde 50 yerlilik şartının uygulanacağı belirtilirken, Türkiye tarihindeki en düşük elektrik alım fiyatlarından birinin devreye alınacağı ifade edildi. Böylece enerji üretiminde yerli katkının artırılmasının hedeflendiği bildirildi.
Santral arazileri Türkiye’nin mülkiyetinde olacak
DMM açıklamasında, santral arazilerinin mülkiyetinin Türkiye’de kalacağı bilgisi paylaşıldı. Projelerde görev yapacak yerli ve yabancı personelin ise Türkiye’deki yasal mevzuata tabi olacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca enerji yatırımlarına ilişkin kamuoyunda dolaşıma sokulan doğrulanmamış bilgilerin dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi.
