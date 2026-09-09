Türkiye'nin ciğeri yanıyor! Yangın bölgesinden kahreden haber geldi
Türkiye'nin ciğeri yanıyor! Yangın bölgesinden kahreden haber geldi
Rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınlarına karşı mücadele sürüyor. Antalya, Adana ve Mersin'de ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'da 254 ev tahliye edilirken, Mersin'de de yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Öte yandan Antalya Aksu'da orman yangını söndürme çalışmalarına katılan gönüllü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 13:27
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 13:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
ADANA'DAKİ YANGINDA 3 İLÇEDE 285 HANE TAHLİYE EDİLDİ
Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangına, aralarında 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 58 arazöz ve 8 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) da olduğu 173 araç ve 717 personelle müdahale ediliyor.
Vali Mustafa Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının kontrol altına alınması için hava ve kara ekiplerinin canla başla çalıştığını belirtti.
Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına tedbirler alındığını bildiren Yavuz, şunları kaydetti:
"Tedbir amaçlı tahliye çalışmaları kapsamında Kozan, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerimizde toplam 285 haneden 835 vatandaşımız güvenli alanlara nakledilmiştir. Yeşil vatanımızı korumak ve yangını bir an önce kontrol altına almak için sahada üstün gayret gösteren tüm personelimize kolaylıklar diliyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
Kozan ilçesinde dün iki noktada henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıkmıştı. Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisindeki alevler ekipler tarafından kontrol altına alınmış, Enizçakırı Mahallesi'ndeki yangın ise rüzgarın da etkisiyle çevre mahallelere ve ilçelere yayılmıştı.
ADANA YANGININDA ACI BİLANÇO: 19 HANE YANDI
Adana'nın Aladağ ilçesine sıçrayan orman yangınında Dailer Mahallesi'nde 19 hane alevlere teslim oldu. Günün ağarmasıyla yangının bıraktığı acı bilanço havadan görüntülendi. Evi yanan Durdu Yaman, "Evimizin çatır çatır yanmasını seyrettik" dedi.
Kozan ilçesinde başlayan yangın Aladağ ilçesi Dailer Mahallesi Musa Hacılı mevkiine sıçradı. Burada bulunan 19 ev ise yandı. Günün aydınlanmasıyla yangının bıraktığı acı bilanço ortaya çıktı. Yanan evler havadan görüntülenirken acı bilanço yürekleri dağladı.
"EVİMİZ YANMASINI SEYRETTİK"
Evi yanan Durdu Yaman, "Biz bilemedik 'ateş attı' dediler. Karşıdan seyrediyoruz, Allah'a yalvarıyoruz. İneklerim vardı 'ineklerimi kaçırayım' dedim, kaçıramadım. İneklerime ama çok şükür bir şey olmadı. Kendimi baraja attım. Evimizin çatır çatır yanmasını seyrettik" diye konuştu.
"HEY ŞEYİMİZ KALDI, CANIMIZ YANIYOR"
Çıkan yangın sonrası evi yanan Hamza Ördek, "Evi terk ettik hiçbir şey alamadık. Her şeyimiz kaldı. Bir arabayı alabildik. Canımız yanıyor, kalacak yer yok ne yapacağız bilmiyoruz. Evimi gördüğümde çöktüm, her şey yanmış bitik" dedi.
ANTALYA'DAN ACI HABER
Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür devam eden söndürme çalışmalarına katılan mahalleli, kalp krizi geçirdi. Yeşilkaraman Mahallesinde oturan Hasan Kahya, evlerinin yakınlarına kadar gelen alevleri söndürme çalışmalarına katılan ekiplere yardımcı olurken birden fenalaştı. Ambulansla hastaneye götürülen Hasan Kahya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Toptaş Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Alevlerin Güzören Mahallesi'ne de sıçraması sonucu bazı evler, seralar ve tarım arazileri zarar gördü.
Gece boyunca karadan süren müdahalenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla havadan da yeniden müdahaleye başlandı.
Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının etrafının çevrildiğini ve enerjisinin düşürüldüğünü söyledi.
Yangının ilk saatlerine göre rüzgarın hızının düştüğüne işaret eden Güneş, şöyle konuştu:
"Dün Toptaş Mahallemizde başlayan, akabinde rüzgarın da etkisiyle Güzören Mahallemize sıçrayan yangına gece boyunca ekiplerimiz cansiperane bir şekilde müdahale ettiler. Şu anda yangının etrafını çevirdik ancak tamamen kontrol altına aldık diyemiyoruz. Sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına havadan da helikopterler destek vermeye başladı. İnşallah en kısa sürede tamamen kontrol altına alırız. Yangın, yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili oldu. İlk belirlemelere göre 10 evde hasar oluştu. Ekiplerimiz, yangın bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başladı."
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün, sosyal medya hesabından, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altında olduğu açıklaması yapıldı.
ANTALYA'DA MOTOKURYELER YANGIN BÖLGESİNE YARDIM TAŞIMAK İÇİN SEFERBER OLDU
Antalya'da önceki gün başlayan ve 3'üncü gününe giren orman yangınında motokuryeler sahada alevlerle mücadele eden söndürme ekiplerine yardım için seferber oldu.
Antalya'nın Aksu ilçesi önceki gün akşam saatlerinde başlayan yangında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, farklı kurumların yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına çeşitli şekillerde destek veriyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangında motosikletli kuryeler örnek bir dayanışmaya imza attı. Paket servis çantalarını su, ayran ve ilk yardım malzemeleriyle dolduran motokuryeler alevlerle savaşan ekiplere destek olmak için yangın bölgesindeydi. Ekiplere lojistik destek sağlayan kuryeler sahada alevlerle mücadele eden ekiplere ihtiyaçları olan malzemeleri ulaştırmanın yanı sıra söndürme çalışmalarına da yardım etti.
MERSİN'DE ORMAN YANGININA ARALIKSIZ MÜDAHALE
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Tekeli Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti. Günün aydınlanmasının ardından alevlere havadan da müdahale başladı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalırını sürdürüyor.
Dün Bozyazı ilçesinin Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personel yönlendirilmiş, çalışmalara destek için 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ekskavatör, 2 dozer ve 3 treyler de sevk edilmişti.
ANTALYA'DA ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı.
Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.
Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı.
Çalışmalara 3 uçak ve 9 helikopterin yanı sıra 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personel katılıyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Antalya'da 7 Eylül akşam saatlerinde başlayan yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerindeki 4 mahallede 254 ev tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
ADANA'DA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangına müdahale sürüyor.
Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün çıkan, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelerin ormanlık alanına sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte alevlere havadan müdahale de başladı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisindeki ormanlık alandan da bilinmeyen nedenle duman yükseldi.
YANGIN
Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, daha sonra çevre mahallelere yayılmıştı.
Bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 55 arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye aracı başta olmak üzere 112 araç ve 476 personel sevk edilmişti.
Tedbir amaçlı Enizçakırı Mahallesi'nde 40 evin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi ve Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkisinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı, yangınları söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmekte olup, meydana gelen bu yangınlarda yaklaşık 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Yangınların çıkış sebeplerine ilişkin araştırma ve soruşturma başlatılmış olup, devam etmektedir."
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Türkiye'nin ciğeri yanıyor! Yangın bölgesinden kahreden haber geldi
Rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınlarına karşı mücadele sürüyor. Antalya, Adana ve Mersin'de ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'da 254 ev tahliye edilirken, Mersin'de de yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Öte yandan Antalya Aksu'da orman yangını söndürme çalışmalarına katılan gönüllü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
ADANA'DAKİ YANGINDA 3 İLÇEDE 285 HANE TAHLİYE EDİLDİ
Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangına, aralarında 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 58 arazöz ve 8 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) da olduğu 173 araç ve 717 personelle müdahale ediliyor.
Vali Mustafa Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının kontrol altına alınması için hava ve kara ekiplerinin canla başla çalıştığını belirtti.
Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına tedbirler alındığını bildiren Yavuz, şunları kaydetti:
"Tedbir amaçlı tahliye çalışmaları kapsamında Kozan, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerimizde toplam 285 haneden 835 vatandaşımız güvenli alanlara nakledilmiştir. Yeşil vatanımızı korumak ve yangını bir an önce kontrol altına almak için sahada üstün gayret gösteren tüm personelimize kolaylıklar diliyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
Kozan ilçesinde dün iki noktada henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıkmıştı. Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisindeki alevler ekipler tarafından kontrol altına alınmış, Enizçakırı Mahallesi'ndeki yangın ise rüzgarın da etkisiyle çevre mahallelere ve ilçelere yayılmıştı.
ADANA YANGININDA ACI BİLANÇO: 19 HANE YANDI
Adana'nın Aladağ ilçesine sıçrayan orman yangınında Dailer Mahallesi'nde 19 hane alevlere teslim oldu. Günün ağarmasıyla yangının bıraktığı acı bilanço havadan görüntülendi. Evi yanan Durdu Yaman, "Evimizin çatır çatır yanmasını seyrettik" dedi.
Kozan ilçesinde başlayan yangın Aladağ ilçesi Dailer Mahallesi Musa Hacılı mevkiine sıçradı. Burada bulunan 19 ev ise yandı. Günün aydınlanmasıyla yangının bıraktığı acı bilanço ortaya çıktı. Yanan evler havadan görüntülenirken acı bilanço yürekleri dağladı.
"EVİMİZ YANMASINI SEYRETTİK"
Evi yanan Durdu Yaman, "Biz bilemedik 'ateş attı' dediler. Karşıdan seyrediyoruz, Allah'a yalvarıyoruz. İneklerim vardı 'ineklerimi kaçırayım' dedim, kaçıramadım. İneklerime ama çok şükür bir şey olmadı. Kendimi baraja attım. Evimizin çatır çatır yanmasını seyrettik" diye konuştu.
"HEY ŞEYİMİZ KALDI, CANIMIZ YANIYOR"
Çıkan yangın sonrası evi yanan Hamza Ördek, "Evi terk ettik hiçbir şey alamadık. Her şeyimiz kaldı. Bir arabayı alabildik. Canımız yanıyor, kalacak yer yok ne yapacağız bilmiyoruz. Evimi gördüğümde çöktüm, her şey yanmış bitik" dedi.
ANTALYA'DAN ACI HABER
Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür devam eden söndürme çalışmalarına katılan mahalleli, kalp krizi geçirdi. Yeşilkaraman Mahallesinde oturan Hasan Kahya, evlerinin yakınlarına kadar gelen alevleri söndürme çalışmalarına katılan ekiplere yardımcı olurken birden fenalaştı. Ambulansla hastaneye götürülen Hasan Kahya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Toptaş Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Alevlerin Güzören Mahallesi'ne de sıçraması sonucu bazı evler, seralar ve tarım arazileri zarar gördü.
Gece boyunca karadan süren müdahalenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla havadan da yeniden müdahaleye başlandı.
Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının etrafının çevrildiğini ve enerjisinin düşürüldüğünü söyledi.
Yangının ilk saatlerine göre rüzgarın hızının düştüğüne işaret eden Güneş, şöyle konuştu:
"Dün Toptaş Mahallemizde başlayan, akabinde rüzgarın da etkisiyle Güzören Mahallemize sıçrayan yangına gece boyunca ekiplerimiz cansiperane bir şekilde müdahale ettiler. Şu anda yangının etrafını çevirdik ancak tamamen kontrol altına aldık diyemiyoruz. Sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına havadan da helikopterler destek vermeye başladı. İnşallah en kısa sürede tamamen kontrol altına alırız. Yangın, yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili oldu. İlk belirlemelere göre 10 evde hasar oluştu. Ekiplerimiz, yangın bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başladı."
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün, sosyal medya hesabından, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altında olduğu açıklaması yapıldı.
ANTALYA'DA MOTOKURYELER YANGIN BÖLGESİNE YARDIM TAŞIMAK İÇİN SEFERBER OLDU
Antalya'da önceki gün başlayan ve 3'üncü gününe giren orman yangınında motokuryeler sahada alevlerle mücadele eden söndürme ekiplerine yardım için seferber oldu.
Antalya'nın Aksu ilçesi önceki gün akşam saatlerinde başlayan yangında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, farklı kurumların yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına çeşitli şekillerde destek veriyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangında motosikletli kuryeler örnek bir dayanışmaya imza attı. Paket servis çantalarını su, ayran ve ilk yardım malzemeleriyle dolduran motokuryeler alevlerle savaşan ekiplere destek olmak için yangın bölgesindeydi. Ekiplere lojistik destek sağlayan kuryeler sahada alevlerle mücadele eden ekiplere ihtiyaçları olan malzemeleri ulaştırmanın yanı sıra söndürme çalışmalarına da yardım etti.
MERSİN'DE ORMAN YANGININA ARALIKSIZ MÜDAHALE
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Tekeli Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti. Günün aydınlanmasının ardından alevlere havadan da müdahale başladı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalırını sürdürüyor.
Dün Bozyazı ilçesinin Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personel yönlendirilmiş, çalışmalara destek için 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ekskavatör, 2 dozer ve 3 treyler de sevk edilmişti.
ANTALYA'DA ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı.
Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.
Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı.
Çalışmalara 3 uçak ve 9 helikopterin yanı sıra 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personel katılıyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Antalya'da 7 Eylül akşam saatlerinde başlayan yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerindeki 4 mahallede 254 ev tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
ADANA'DA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangına müdahale sürüyor.
Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün çıkan, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelerin ormanlık alanına sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte alevlere havadan müdahale de başladı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisindeki ormanlık alandan da bilinmeyen nedenle duman yükseldi.
YANGIN
Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, daha sonra çevre mahallelere yayılmıştı.
Bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 55 arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye aracı başta olmak üzere 112 araç ve 476 personel sevk edilmişti.
Tedbir amaçlı Enizçakırı Mahallesi'nde 40 evin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi ve Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkisinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı, yangınları söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmekte olup, meydana gelen bu yangınlarda yaklaşık 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Yangınların çıkış sebeplerine ilişkin araştırma ve soruşturma başlatılmış olup, devam etmektedir."
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