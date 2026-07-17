Türkiye küresel barışın anahtarı! Bakan Fidan'dan tarihi müzakere daveti: Hazırız
Türkiye küresel barışın anahtarı! Bakan Fidan'dan tarihi müzakere daveti: Hazırız
Ukrayna ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Ziyaret sırasında Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha vurguladık. Türkiye olarak tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazırız.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 17.07.2026 10:37
Haber Güncellenme Tarihi: 17.07.2026 10:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna'ya müzakere çağrısında bulunarak, Türkiye'nin her türlü girişime destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Fidan, Ukrayna ziyaretini değerlendirdi.
Bakan Fidan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın her geçen gün daha da kuvvetlendiği bu dönemde, Ukrayna'ya son derece verimli bir ziyaret gerçekleştirdik.
Gösterdikleri misafirperverlik için başta değerli mevkidaşım Andriy Sibiha olmak üzere tüm Ukraynalı yetkililere içten teşekkür ediyorum.
Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Sayın Budanov ve Sayın Sibiha ile yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu kapsamlı şekilde ele aldık.
Savaş koşullarına rağmen ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da derinleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.
Ziyaretimizden hemen önce Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanan Serbest Ticaret Anlaşması, iş insanlarımız için yeni fırsatlar yaratacak ve ekonomik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak önemli bir dönüm noktasıdır.
Ziyaret sırasında Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha vurguladık.
Türkiye olarak tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazırız.
Kiev'de, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov'la bir araya gelerek soydaşlarımızın durumunu değerlendirdik. Kırım Tatarlarının haklarının korunması ve kültürel kimliklerinin yaşatılması Türkiye için her zaman önceliktir.
Ziyaret vesilesiyle Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından tevdi edilen nişanı almaktan onur duydum. Ukrayna makamlarına teşekkür ediyorum.
Türkiye, Ukrayna'yla köklü dostluğunu ve stratejik ortaklığını Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde güçlendirmeye devam edecektir.
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Türkiye küresel barışın anahtarı! Bakan Fidan'dan tarihi müzakere daveti: Hazırız
Ukrayna ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Ziyaret sırasında Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha vurguladık. Türkiye olarak tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazırız.' ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna'ya müzakere çağrısında bulunarak, Türkiye'nin her türlü girişime destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Fidan, Ukrayna ziyaretini değerlendirdi.
Bakan Fidan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın her geçen gün daha da kuvvetlendiği bu dönemde, Ukrayna'ya son derece verimli bir ziyaret gerçekleştirdik.
Gösterdikleri misafirperverlik için başta değerli mevkidaşım Andriy Sibiha olmak üzere tüm Ukraynalı yetkililere içten teşekkür ediyorum.
Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Sayın Budanov ve Sayın Sibiha ile yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu kapsamlı şekilde ele aldık.
Savaş koşullarına rağmen ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da derinleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.
Ziyaretimizden hemen önce Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanan Serbest Ticaret Anlaşması, iş insanlarımız için yeni fırsatlar yaratacak ve ekonomik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak önemli bir dönüm noktasıdır.
Ziyaret sırasında Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha vurguladık.
Türkiye olarak tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazırız.
Kiev'de, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov'la bir araya gelerek soydaşlarımızın durumunu değerlendirdik. Kırım Tatarlarının haklarının korunması ve kültürel kimliklerinin yaşatılması Türkiye için her zaman önceliktir.
Ziyaret vesilesiyle Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından tevdi edilen nişanı almaktan onur duydum. Ukrayna makamlarına teşekkür ediyorum.
Türkiye, Ukrayna'yla köklü dostluğunu ve stratejik ortaklığını Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde güçlendirmeye devam edecektir.
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