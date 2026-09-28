Türkiye için şiddetli yağış uyarısı! Taşkına dikkat
Türkiye için şiddetli yağış uyarısı! Taşkına dikkat
Eylül 2026’nın son haftasında Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak yağış etkisini artırırken, Prof. Dr. Orhan Şen sel ve taşkın riskine karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 24 il için sarı kodlu uyarı yaptığı süreçte özellikle Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’de kuvvetli yağış bekleniyor. Şen, Düzce ile Bartın arasındaki kesimde kısa sürede taşkın oluşabileceğini belirterek vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmesini istedi.
Haber Giriş Tarihi: 28.09.2026 19:27
Haber Güncellenme Tarihi: 28.09.2026 19:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şen, Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde Düzce’den Bartın’a uzanan hatta kuvvetli yağışların etkili olacağını belirtti. Bölgede yağışların ertesi gün de devam edeceğini ifade eden Şen, kısa sürede derelerin taşkına dönüşebileceği uyarısında bulundu.
Özellikle akşam ve gece saatleri ile ertesi sabah için dikkatli olunmasını isteyen Şen, bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle ani taşkınların meydana gelebileceğini söyledi.
İstanbul’da yağış Anadolu Yakası’nda etkili olacak
İstanbul’da sağanağın kentin kuzey ilçelerinden başlayarak Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası’nda etkili olması bekleniyor. Şen, Anadolu Yakası’nın yağıştan daha fazla etkilenebileceğini belirtti.
Kentte yağışların sabaha kadar devam etmesinin beklendiğini aktaran Şen, kuvvetli sağanakla birlikte yerel su baskınlarının görülebileceğini ifade etti.
Sıcaklıklar 4-5 derece düşecek
Yağışlarla birlikte kuzeyli rüzgarların hava sıcaklıklarını aşağı çekeceğini belirten Şen, sıcaklıklarda 4-5 derecelik düşüş beklendiğini söyledi.
İstanbul’da 23 derece seviyesindeki sıcaklığın 18-19 dereceye kadar gerileyeceğini ifade eden Şen, Ankara ve Eskişehir’de ise sıcaklıkların 15 derece civarına düşebileceğini aktardı.
Marmara’da kuvvetli kuzey, Doğu Anadolu’da ise kuvvetli güney yönlü rüzgarların etkili olması bekleniyor. Batı ve Doğu Karadeniz’de yağışların devam edeceği belirtiliyor.
Dere kenarlarından uzak durulması istendi
Şen, Düzce-Bartın hattında yaşayanların ani taşkın ihtimaline karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle dere yatakları ve çevresinde bulunulmaması gerektiğini belirtti.
“Dere kenarlarından özellikle uzak duralım” uyarısında bulunan Şen, bölgede kısa sürede etkili olabilecek kuvvetli yağışların su seviyelerinde hızlı yükselişe neden olabileceğini söyledi.
Süper El Nino açıklaması
Şen, yağışları “Süper El Nino” olarak nitelendirdiği koşullarla ilişkilendirerek 2026 sonbaharı ve 2027 ilkbaharına kadar meteorolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye’de yağışlı ve ılıman bir kış beklediğini ifade eden Şen, İstanbul’da 2026-2027 kış döneminde kar yağışı ihtimalinin düşük olduğuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Türkiye için şiddetli yağış uyarısı! Taşkına dikkat
Eylül 2026’nın son haftasında Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak yağış etkisini artırırken, Prof. Dr. Orhan Şen sel ve taşkın riskine karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 24 il için sarı kodlu uyarı yaptığı süreçte özellikle Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’de kuvvetli yağış bekleniyor. Şen, Düzce ile Bartın arasındaki kesimde kısa sürede taşkın oluşabileceğini belirterek vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmesini istedi.
Şen, Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde Düzce’den Bartın’a uzanan hatta kuvvetli yağışların etkili olacağını belirtti. Bölgede yağışların ertesi gün de devam edeceğini ifade eden Şen, kısa sürede derelerin taşkına dönüşebileceği uyarısında bulundu.
Özellikle akşam ve gece saatleri ile ertesi sabah için dikkatli olunmasını isteyen Şen, bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle ani taşkınların meydana gelebileceğini söyledi.
İstanbul’da yağış Anadolu Yakası’nda etkili olacak
İstanbul’da sağanağın kentin kuzey ilçelerinden başlayarak Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası’nda etkili olması bekleniyor. Şen, Anadolu Yakası’nın yağıştan daha fazla etkilenebileceğini belirtti.
Kentte yağışların sabaha kadar devam etmesinin beklendiğini aktaran Şen, kuvvetli sağanakla birlikte yerel su baskınlarının görülebileceğini ifade etti.
Sıcaklıklar 4-5 derece düşecek
Yağışlarla birlikte kuzeyli rüzgarların hava sıcaklıklarını aşağı çekeceğini belirten Şen, sıcaklıklarda 4-5 derecelik düşüş beklendiğini söyledi.
İstanbul’da 23 derece seviyesindeki sıcaklığın 18-19 dereceye kadar gerileyeceğini ifade eden Şen, Ankara ve Eskişehir’de ise sıcaklıkların 15 derece civarına düşebileceğini aktardı.
Marmara’da kuvvetli kuzey, Doğu Anadolu’da ise kuvvetli güney yönlü rüzgarların etkili olması bekleniyor. Batı ve Doğu Karadeniz’de yağışların devam edeceği belirtiliyor.
Dere kenarlarından uzak durulması istendi
Şen, Düzce-Bartın hattında yaşayanların ani taşkın ihtimaline karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle dere yatakları ve çevresinde bulunulmaması gerektiğini belirtti.
“Dere kenarlarından özellikle uzak duralım” uyarısında bulunan Şen, bölgede kısa sürede etkili olabilecek kuvvetli yağışların su seviyelerinde hızlı yükselişe neden olabileceğini söyledi.
Süper El Nino açıklaması
Şen, yağışları “Süper El Nino” olarak nitelendirdiği koşullarla ilişkilendirerek 2026 sonbaharı ve 2027 ilkbaharına kadar meteorolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye’de yağışlı ve ılıman bir kış beklediğini ifade eden Şen, İstanbul’da 2026-2027 kış döneminde kar yağışı ihtimalinin düşük olduğuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
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