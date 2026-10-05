Türkiye'den İsrail'in Suriye'deki toprak ihlallerine sert tepki
Türkiye'den İsrail'in Suriye'deki toprak ihlallerine sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in Suriye'nin Kuneytra vilayetinde "Sufa 53 hattı" üzerindeki faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal etmesini ve bölgede yeni oldubittiler yaratmaya çalışmasına tepki gösterdi.
Haber Giriş Tarihi: 05.10.2026 13:32
Haber Güncellenme Tarihi: 05.10.2026 13:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarının gerilimi tırmandırdığı vurgulanarak, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, İsrail'in söz konusu hattaki çalışmalarının 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı aşındırdığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi;
İsrail’in, Suriye’nin Kuneytra vilayetinde sözde “Sufa 53 hattı” üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı aşındırmasını ve Suriye’de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz.
İsrail’in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz. Türkiye, Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdürecek; bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edecektir.
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Türkiye'den İsrail'in Suriye'deki toprak ihlallerine sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in Suriye'nin Kuneytra vilayetinde "Sufa 53 hattı" üzerindeki faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal etmesini ve bölgede yeni oldubittiler yaratmaya çalışmasına tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarının gerilimi tırmandırdığı vurgulanarak, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, İsrail'in söz konusu hattaki çalışmalarının 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı aşındırdığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi;
İsrail’in, Suriye’nin Kuneytra vilayetinde sözde “Sufa 53 hattı” üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı aşındırmasını ve Suriye’de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz.
İsrail’in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz. Türkiye, Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdürecek; bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edecektir.
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