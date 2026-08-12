Türkiye'den barış dersi! Kurtulmuş: Ortaya koyduğumuz süreç tüm dünyaya örnek olacak
Türkiye'den barış dersi! Kurtulmuş: Ortaya koyduğumuz süreç tüm dünyaya örnek olacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin başından beri hedefinin “bölünmenin değil toparlanmanın merkezi olmak” olduğunu belirtti. Kurtulmuş, ortaya konulan barış sürecinin dünyaya örnek olacağını ve gelecekte üniversitelerde ders olarak okutulacağını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 14:34
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 16:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;
Milletin, Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır
(Çerçeve yasanın 467 oyla kabulü) Barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı. Bunun siyasete yansımasıdır.
(Terörsüz Türkiye) Rapor süreçlerinin hiçbirisinde devletin temel nitelikleriyle ilgili tartışma gündeme gelmemiştir.
Şehitlerimizin, gazilerimizin, maşeri vicdanın, büyük çoğunluğun kabul edeceği bir şekilde dengeyi oluşturmaya çalıştık.
Milli hassasiyetin ve devlet yapısının tamamının korunabildiği ortak bir kararlılıkla yürütülmüştür. Onun için büyük bir destek sağladı.
Ortaya koyduğumuz Türkiye modeli tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak, fakültelerde ders olarak okutulacaktır.
Böylesine zor bir coğrafyada, iddiası olan bir ülke olarak Türkiye, iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır.
Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Husumete ya da karşıtlıklara dayalı bir dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum.
Doğu'daki bütün gözlemlerimde geçmişle kıyasladığımızda çok büyük bir toplumsal motivasyon olduğunu görüyorum. İnsanlar biz barış, huzur, kardeşlik istiyoruz diyor. Çok büyük bir motivasyon var.
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Türkiye'den barış dersi! Kurtulmuş: Ortaya koyduğumuz süreç tüm dünyaya örnek olacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin başından beri hedefinin “bölünmenin değil toparlanmanın merkezi olmak” olduğunu belirtti. Kurtulmuş, ortaya konulan barış sürecinin dünyaya örnek olacağını ve gelecekte üniversitelerde ders olarak okutulacağını söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;
Milletin, Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır
(Çerçeve yasanın 467 oyla kabulü) Barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı. Bunun siyasete yansımasıdır.
(Terörsüz Türkiye) Rapor süreçlerinin hiçbirisinde devletin temel nitelikleriyle ilgili tartışma gündeme gelmemiştir.
Şehitlerimizin, gazilerimizin, maşeri vicdanın, büyük çoğunluğun kabul edeceği bir şekilde dengeyi oluşturmaya çalıştık.
Milli hassasiyetin ve devlet yapısının tamamının korunabildiği ortak bir kararlılıkla yürütülmüştür. Onun için büyük bir destek sağladı.
Ortaya koyduğumuz Türkiye modeli tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak, fakültelerde ders olarak okutulacaktır.
Böylesine zor bir coğrafyada, iddiası olan bir ülke olarak Türkiye, iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır.
Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Husumete ya da karşıtlıklara dayalı bir dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum.
Doğu'daki bütün gözlemlerimde geçmişle kıyasladığımızda çok büyük bir toplumsal motivasyon olduğunu görüyorum. İnsanlar biz barış, huzur, kardeşlik istiyoruz diyor. Çok büyük bir motivasyon var.
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