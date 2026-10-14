Türk pop müziğinin usta ismi Alpay hayatını kaybetti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay hayatını kaybetti
Türk pop müziğinin tanınmış sanatçılarından Alpay'ın 91 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. "Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" gibi şarkılarla tanınan sanatçının vefat haberini müzisyen Bora Gencer sosyal medya hesabından duyurdu. Gencer'in paylaşımının ardından sanatçının vefatına ilişkin açıklamalar gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 14.10.2026 12:37
Haber Güncellenme Tarihi: 14.10.2026 12:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Müzisyen Bora Gencer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alpay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Gencer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Alpay abime Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim."
Sanatçının ölüm nedenine ve cenaze töreninin nerede gerçekleştirileceğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla tanındı
Türk pop müziğinin uzun yıllardır tanınan isimlerinden olan Alpay, müzik kariyeri boyunca seslendirdiği eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Özellikle Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel, sanatçının bilinen çalışmaları arasında yer aldı.
Alpay, Türk pop müziğinin farklı dönemlerinde gerçekleştirdiği müzik çalışmaları ve sahne performanslarıyla sanat hayatını sürdürdü.
Alpay kimdir?
Gerçek adı Alpay Nazikioğlu olan sanatçı, 1935 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Türk pop müziğinde 1960'lı yıllardan itibaren çalışmalar yapan Alpay, kariyerinde pop ve Anadolu ezgilerinden beslenen eserler seslendirdi.
Sanatçının repertuvarında "Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" gibi şarkılar bulunuyor. Alpay, uzun yıllara yayılan müzik kariyeriyle Türkiye'de pop müziğin gelişim sürecinde yer alan isimlerden biri oldu.
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Türk pop müziğinin usta ismi Alpay hayatını kaybetti
Türk pop müziğinin tanınmış sanatçılarından Alpay'ın 91 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. "Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" gibi şarkılarla tanınan sanatçının vefat haberini müzisyen Bora Gencer sosyal medya hesabından duyurdu. Gencer'in paylaşımının ardından sanatçının vefatına ilişkin açıklamalar gündeme geldi.
Müzisyen Bora Gencer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alpay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Gencer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Sanatçının ölüm nedenine ve cenaze töreninin nerede gerçekleştirileceğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla tanındı
Türk pop müziğinin uzun yıllardır tanınan isimlerinden olan Alpay, müzik kariyeri boyunca seslendirdiği eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Özellikle Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel, sanatçının bilinen çalışmaları arasında yer aldı.
Alpay, Türk pop müziğinin farklı dönemlerinde gerçekleştirdiği müzik çalışmaları ve sahne performanslarıyla sanat hayatını sürdürdü.
Alpay kimdir?
Gerçek adı Alpay Nazikioğlu olan sanatçı, 1935 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Türk pop müziğinde 1960'lı yıllardan itibaren çalışmalar yapan Alpay, kariyerinde pop ve Anadolu ezgilerinden beslenen eserler seslendirdi.
Sanatçının repertuvarında "Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" gibi şarkılar bulunuyor. Alpay, uzun yıllara yayılan müzik kariyeriyle Türkiye'de pop müziğin gelişim sürecinde yer alan isimlerden biri oldu.
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