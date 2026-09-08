Tunç Soyer için iddianame hazırlandı: Talep edilen ceza belli oldu
Tunç Soyer için iddianame hazırlandı: Talep edilen ceza belli oldu
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında kooperatif davası kapsamında iddianame hazırlandı. Mahkemeye gönderilen iddianamede Soyer hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, yargı sürecinde mahkemenin iddianameye ilişkin vereceği karar izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 20:08
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 20:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler üzerinden yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporları doğrultusunda 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüpheliler hakkında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları yöneltilmişti. Dosyada İZBETON AŞ çalışanlarının yanı sıra çeşitli kooperatiflerde görev yapan kişiler, belediye personeli ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin sahipleri ile çalışanları yer almıştı.
139 şüpheli yakalanmıştı
Soruşturma kapsamında Tunç Soyer ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı. Soyer ve Aslanoğlu dahil 60 şüpheli tutuklanırken, 58 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Şüphelilerden 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından, bir kişi ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.
Kooperatif dosyasında 45 yıla kadar hapis istenmişti
Soyer ve Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 65 şüpheli hakkında kooperatif çalışmalarındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle daha önce üçüncü bir iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede şüpheliler hakkında iştirak halinde ve zincirleme şekilde farklı nitelikli dolandırıcılık suçlamaları kapsamında 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Söz konusu iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.
Yargılama sürecinde Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanığın tahliyesine karar verilmişti.
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Tunç Soyer için iddianame hazırlandı: Talep edilen ceza belli oldu
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında kooperatif davası kapsamında iddianame hazırlandı. Mahkemeye gönderilen iddianamede Soyer hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, yargı sürecinde mahkemenin iddianameye ilişkin vereceği karar izlenecek.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler üzerinden yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporları doğrultusunda 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüpheliler hakkında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları yöneltilmişti. Dosyada İZBETON AŞ çalışanlarının yanı sıra çeşitli kooperatiflerde görev yapan kişiler, belediye personeli ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin sahipleri ile çalışanları yer almıştı.
139 şüpheli yakalanmıştı
Soruşturma kapsamında Tunç Soyer ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı. Soyer ve Aslanoğlu dahil 60 şüpheli tutuklanırken, 58 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Şüphelilerden 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından, bir kişi ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.
Kooperatif dosyasında 45 yıla kadar hapis istenmişti
Soyer ve Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 65 şüpheli hakkında kooperatif çalışmalarındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle daha önce üçüncü bir iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede şüpheliler hakkında iştirak halinde ve zincirleme şekilde farklı nitelikli dolandırıcılık suçlamaları kapsamında 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Söz konusu iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.
Yargılama sürecinde Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanığın tahliyesine karar verilmişti.
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