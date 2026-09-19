''TSK'da bazı marşlar yasaklandı'' iftirası! Mezuniyet töreni üzerinden atılan iddialar çürütüldü
''TSK'da bazı marşlar yasaklandı'' iftirası! Mezuniyet töreni üzerinden atılan iddialar çürütüldü
İletişim Başkanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan 'Harp Okulu mezuniyet törenlerinde askeri bando tarafından icra edilen marşlara ilişkin iddiaların ve TSK'da bazı marşların yasaklandığı' yönündeki paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı. DMM'den yapılan açıklamada, 'Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel icra edilen marş, düzenlenen resmi yarışma sonucunda belirlenmiştir. Harp Okulu mezuniyet törenlerinde de günün anlam ve önemine uygun olarak bu marşın çalınması son derece doğaldır. Söz konusu marş ya da icra edilen diğer eserler, herhangi bir alternatif değildir.' ifadelerine yer verildi.
Haber Giriş Tarihi: 19.09.2026 12:45
Haber Güncellenme Tarihi: 19.09.2026 12:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Harp Okulu mezuniyet törenlerinde askeri bando tarafından icra edilen marşlara ilişkin iddialar ve TSK'da bazı marşların yasaklandığı" yönündeki paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı.
DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan "Harp Okulu mezuniyet törenlerinde askeri bando tarafından icra edilen marşlara ilişkin iddialar ve TSK'da bazı marşların yasaklandığı" yönündeki paylaşımlar asılsızdır.
Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel icra edilen marş, düzenlenen resmi yarışma sonucunda belirlenmiştir. Harp Okulu mezuniyet törenlerinde de günün anlam ve önemine uygun olarak bu marşın çalınması son derece doğaldır. Söz konusu marş ya da icra edilen diğer eserler, herhangi bir alternatif değildir.
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde icra edilen veya geçmişten günümüze ordumuzla özdeşleşmiş herhangi bir marşın yasaklanması da kesinlikle söz konusu değildir.
Devletimizin ve güvenlik kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız iddialara ve manipülasyon girişimlerine karşı vatandaşlarımızın hassas olmaları; yalnızca ilgili resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur.
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''TSK'da bazı marşlar yasaklandı'' iftirası! Mezuniyet töreni üzerinden atılan iddialar çürütüldü
İletişim Başkanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan 'Harp Okulu mezuniyet törenlerinde askeri bando tarafından icra edilen marşlara ilişkin iddiaların ve TSK'da bazı marşların yasaklandığı' yönündeki paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı. DMM'den yapılan açıklamada, 'Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel icra edilen marş, düzenlenen resmi yarışma sonucunda belirlenmiştir. Harp Okulu mezuniyet törenlerinde de günün anlam ve önemine uygun olarak bu marşın çalınması son derece doğaldır. Söz konusu marş ya da icra edilen diğer eserler, herhangi bir alternatif değildir.' ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Harp Okulu mezuniyet törenlerinde askeri bando tarafından icra edilen marşlara ilişkin iddialar ve TSK'da bazı marşların yasaklandığı" yönündeki paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı.
DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan "Harp Okulu mezuniyet törenlerinde askeri bando tarafından icra edilen marşlara ilişkin iddialar ve TSK'da bazı marşların yasaklandığı" yönündeki paylaşımlar asılsızdır.
Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel icra edilen marş, düzenlenen resmi yarışma sonucunda belirlenmiştir. Harp Okulu mezuniyet törenlerinde de günün anlam ve önemine uygun olarak bu marşın çalınması son derece doğaldır. Söz konusu marş ya da icra edilen diğer eserler, herhangi bir alternatif değildir.
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde icra edilen veya geçmişten günümüze ordumuzla özdeşleşmiş herhangi bir marşın yasaklanması da kesinlikle söz konusu değildir.
Devletimizin ve güvenlik kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız iddialara ve manipülasyon girişimlerine karşı vatandaşlarımızın hassas olmaları; yalnızca ilgili resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur.
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