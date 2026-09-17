Trump’ın New York temaslarında Netanyahu detayı

Trump’ın New York temaslarında İran savaşı sonrası plan öne çıkıyor. Körfez liderleriyle görüşme beklenirken Netanyahu için henüz takvim açıklanmadı.
Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 20:30
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 20:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump’ın New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temaslarında, İran ile yaşanan savaşın ardından izlenecek yol haritasını Basra Körfezi ülkelerinin temsilcileriyle ele almasının beklendiği bildirildi. Axios’a konuşan üç kaynağa dayandırılan bilgilere göre toplantının ana gündemini savaş sonrası strateji oluştururken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Trump ile görüşme talebine rağmen henüz resmi bir randevu açıklanmadı. Görüşmelerde verilecek mesajlar, Washington’ın savaş sonrasındaki bölgesel diplomasi yaklaşımının hangi başlıklara yoğunlaşacağını gösterecek.
Savaş sonrası plan masada
Axios’a atfedilen bilgilere göre Trump ve üst düzey ABD yönetimi, İran ile çatışmaların sona ermesinden sonraki döneme yönelik bir plan üzerinde çalışıyor. New York’taki görüşmelerin de ABD tarafından hazırlanan stratejik öneriler ile söz konusu plan etrafında şekillenmesi bekleniyor.
Planın nihai hale getirilmesinin ABD’deki ara seçimlerin sonrasına bırakılmasının öngörüldüğü aktarıldı. Paylaşılan bilgilerde planın ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bir çerçeve yer almadı.
Netanyahu için resmi görüşme takvimi açıklanmadı
İsrailli bir kaynağa dayandırılan bilgiye göre Netanyahu da New York’ta Trump ile görüşmek istiyor. Ancak Trump’ın programında iki lider arasında yapılacak bir görüşme için şu ana kadar resmi bir takvim açıklanmadığı belirtildi.
Netanyahu’nun görüşme talebinin hangi kanaldan iletildiğine ve olası görüşmenin daha sonra programa eklenip eklenmeyeceğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Körfez ülkeleri toplantıya hazırlanıyor
Kaynaklara göre Trump’ın Körfez İşbirliği Konseyi üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman’ın liderleri veya dışişleri bakanlarıyla görüşmesi bekleniyor.
Paylaşılan bilgilere göre ABD Dışişleri Bakanlığı ilk davetiyeleri çarşamba günü gönderdi. Toplantının kapsamının genişletilerek diğer Arap ve Müslüman ülkelerin temsilcilerinin de sürece dahil edilebileceği aktarıldı.
Enerji ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor
ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerinin savaş sürecinde İran saldırılarından etkilendiği, aynı zamanda petrol ve doğal gaz ihracatındaki aksamaların bölge ekonomileri üzerinde maliyet oluşturduğu belirtildi.
Bu nedenle New York’taki temaslarda savaş sonrası güvenlik düzenlemelerinin yanı sıra enerji akışının sürekliliği ve bölgesel istikrarın da gündeme gelmesi bekleniyor.
Trump savaşın sona ermesine ilişkin konuştu
Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Umarım savaşın sonuna doğru yaklaşıyoruz” ifadesini kullandı.
Trump ayrıca Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini ileri sürerek bu yöndeki mesajın doğrudan İran tarafından iletildiğini savundu. Paylaşılan metinde İran yönetiminin Trump’ın bu açıklamasına verdiği yanıta ilişkin bilgi yer almadı.
2025’te de benzer toplantı yapılmıştı
Paylaşılan bilgilere göre Trump, 2025’teki BM Genel Kurulu sırasında sekiz Arap ve Müslüman ülkenin liderleriyle görüşerek Gazze’ye ilişkin planının taslağını sunmuştu.
Trump’ın planın ayrıntılarını daha sonra kamuoyuyla paylaştığı ve ardından savaşı sona erdiren anlaşmaya varıldığı belirtildi. 2026’daki New York temaslarının ise İran savaşı sonrasında izlenecek diplomatik ve güvenlik adımlarına odaklanacağı aktarılıyor.
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Trump’ın New York temaslarında Netanyahu detayı
Trump’ın New York temaslarında İran savaşı sonrası plan öne çıkıyor. Körfez liderleriyle görüşme beklenirken Netanyahu için henüz takvim açıklanmadı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temaslarında, İran ile yaşanan savaşın ardından izlenecek yol haritasını Basra Körfezi ülkelerinin temsilcileriyle ele almasının beklendiği bildirildi. Axios’a konuşan üç kaynağa dayandırılan bilgilere göre toplantının ana gündemini savaş sonrası strateji oluştururken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Trump ile görüşme talebine rağmen henüz resmi bir randevu açıklanmadı. Görüşmelerde verilecek mesajlar, Washington’ın savaş sonrasındaki bölgesel diplomasi yaklaşımının hangi başlıklara yoğunlaşacağını gösterecek.
Savaş sonrası plan masada
Axios’a atfedilen bilgilere göre Trump ve üst düzey ABD yönetimi, İran ile çatışmaların sona ermesinden sonraki döneme yönelik bir plan üzerinde çalışıyor. New York’taki görüşmelerin de ABD tarafından hazırlanan stratejik öneriler ile söz konusu plan etrafında şekillenmesi bekleniyor.
Planın nihai hale getirilmesinin ABD’deki ara seçimlerin sonrasına bırakılmasının öngörüldüğü aktarıldı. Paylaşılan bilgilerde planın ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bir çerçeve yer almadı.
Netanyahu için resmi görüşme takvimi açıklanmadı
İsrailli bir kaynağa dayandırılan bilgiye göre Netanyahu da New York’ta Trump ile görüşmek istiyor. Ancak Trump’ın programında iki lider arasında yapılacak bir görüşme için şu ana kadar resmi bir takvim açıklanmadığı belirtildi.
Netanyahu’nun görüşme talebinin hangi kanaldan iletildiğine ve olası görüşmenin daha sonra programa eklenip eklenmeyeceğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Körfez ülkeleri toplantıya hazırlanıyor
Kaynaklara göre Trump’ın Körfez İşbirliği Konseyi üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman’ın liderleri veya dışişleri bakanlarıyla görüşmesi bekleniyor.
Paylaşılan bilgilere göre ABD Dışişleri Bakanlığı ilk davetiyeleri çarşamba günü gönderdi. Toplantının kapsamının genişletilerek diğer Arap ve Müslüman ülkelerin temsilcilerinin de sürece dahil edilebileceği aktarıldı.
Enerji ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor
ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerinin savaş sürecinde İran saldırılarından etkilendiği, aynı zamanda petrol ve doğal gaz ihracatındaki aksamaların bölge ekonomileri üzerinde maliyet oluşturduğu belirtildi.
Bu nedenle New York’taki temaslarda savaş sonrası güvenlik düzenlemelerinin yanı sıra enerji akışının sürekliliği ve bölgesel istikrarın da gündeme gelmesi bekleniyor.
Trump savaşın sona ermesine ilişkin konuştu
Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Umarım savaşın sonuna doğru yaklaşıyoruz” ifadesini kullandı.
Trump ayrıca Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini ileri sürerek bu yöndeki mesajın doğrudan İran tarafından iletildiğini savundu. Paylaşılan metinde İran yönetiminin Trump’ın bu açıklamasına verdiği yanıta ilişkin bilgi yer almadı.
2025’te de benzer toplantı yapılmıştı
Paylaşılan bilgilere göre Trump, 2025’teki BM Genel Kurulu sırasında sekiz Arap ve Müslüman ülkenin liderleriyle görüşerek Gazze’ye ilişkin planının taslağını sunmuştu.
Trump’ın planın ayrıntılarını daha sonra kamuoyuyla paylaştığı ve ardından savaşı sona erdiren anlaşmaya varıldığı belirtildi. 2026’daki New York temaslarının ise İran savaşı sonrasında izlenecek diplomatik ve güvenlik adımlarına odaklanacağı aktarılıyor.
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