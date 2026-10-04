TOKİ indiriminde süre daralıyor.. Son gün 19 Ekim!
TOKİ indiriminde süre daralıyor.. Son gün 19 Ekim!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında başvurular 19 Ekim 2026'da sona erecek. Borç bakiyesinin tamamını kapatan hak sahiplerine net yüzde 25 indirim sağlanırken, belirlenen şartlarla kısmi ödeme yapanlar da kampanyadan yararlanabiliyor.
Haber Giriş Tarihi: 04.10.2026 10:02
Haber Güncellenme Tarihi: 04.10.2026 10:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda başlatılan kampanya 22 Eylül'de uygulamaya alındı. Düzenleme, borcunu peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen yaklaşık 228 bin hak sahibini ilgilendiriyor.
Kampanya kapsamında borç bakiyesinin tamamını kapatan konut ve iş yeri alıcılarına net yüzde 25 indirim uygulanıyor. Başvurular, satış işlemlerinin gerçekleştirildiği aracı bankalar üzerinden yapılıyor.
Borcun tamamını kapatamayanlar da yararlanabiliyor
Borcunun tamamını ödeyemeyen hak sahipleri için de kısmi indirim imkanı bulunuyor. Borç bakiyesinin en az yüzde 25'i oranında peşin ödeme yapan alıcılar, yatırdıkları tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanabiliyor.
Hak sahipleri, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak güncel borç bakiyelerini kampanya süresi içinde ilgili bankadan öğrenebiliyor.
TOKİ indiriminde hangi şartlar aranıyor?
Kampanyadan yararlanabilmek için geri ödeme taksitlerinin en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması gerekiyor. Başvuru tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksidin de ödenmiş olması şartı bulunuyor.
Hak sahiplerinin geçmiş dönemlere ait taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanamıyor.
Tapu işlemlerinde iki belge gerekiyor
Kat mülkiyeti oluşturulmuş projelerde tapu teslimi yapılacağı için bankaya başvuru sırasında bazı belgeler isteniyor. Hak sahiplerinin ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile güncel DASK sigortası poliçesini bankaya sunması gerekiyor.
Borcunu kapatarak indirimden yararlanmak isteyen alıcılar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabiliyor.
19 Ekim'den sonra indirim uygulanmayacak
TOKİ'nin kampanya takvimine göre başvurular 19 Ekim 2026'da sona erecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek borç kapatma veya kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanmayacak.
Hak sahiplerinin kampanya kapsamındaki borç tutarını ve gerekli belgeleri başvuru süresi içinde satış işlemlerinin yapıldığı bankadan öğrenmesi gerekiyor.
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TOKİ indiriminde süre daralıyor.. Son gün 19 Ekim!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında başvurular 19 Ekim 2026'da sona erecek. Borç bakiyesinin tamamını kapatan hak sahiplerine net yüzde 25 indirim sağlanırken, belirlenen şartlarla kısmi ödeme yapanlar da kampanyadan yararlanabiliyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda başlatılan kampanya 22 Eylül'de uygulamaya alındı. Düzenleme, borcunu peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen yaklaşık 228 bin hak sahibini ilgilendiriyor.
Kampanya kapsamında borç bakiyesinin tamamını kapatan konut ve iş yeri alıcılarına net yüzde 25 indirim uygulanıyor. Başvurular, satış işlemlerinin gerçekleştirildiği aracı bankalar üzerinden yapılıyor.
Borcun tamamını kapatamayanlar da yararlanabiliyor
Borcunun tamamını ödeyemeyen hak sahipleri için de kısmi indirim imkanı bulunuyor. Borç bakiyesinin en az yüzde 25'i oranında peşin ödeme yapan alıcılar, yatırdıkları tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanabiliyor.
Hak sahipleri, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak güncel borç bakiyelerini kampanya süresi içinde ilgili bankadan öğrenebiliyor.
TOKİ indiriminde hangi şartlar aranıyor?
Kampanyadan yararlanabilmek için geri ödeme taksitlerinin en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması gerekiyor. Başvuru tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksidin de ödenmiş olması şartı bulunuyor.
Hak sahiplerinin geçmiş dönemlere ait taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanamıyor.
Tapu işlemlerinde iki belge gerekiyor
Kat mülkiyeti oluşturulmuş projelerde tapu teslimi yapılacağı için bankaya başvuru sırasında bazı belgeler isteniyor. Hak sahiplerinin ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile güncel DASK sigortası poliçesini bankaya sunması gerekiyor.
Borcunu kapatarak indirimden yararlanmak isteyen alıcılar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabiliyor.
19 Ekim'den sonra indirim uygulanmayacak
TOKİ'nin kampanya takvimine göre başvurular 19 Ekim 2026'da sona erecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek borç kapatma veya kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanmayacak.
Hak sahiplerinin kampanya kapsamındaki borç tutarını ve gerekli belgeleri başvuru süresi içinde satış işlemlerinin yapıldığı bankadan öğrenmesi gerekiyor.
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