Tokat'ta cuma akşamı başlayan salgının nedeni belli oldu
Tokat'ta cuma akşamı başlayan salgının nedeni belli oldu
Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren binlerce kişinin mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurmasının ardından yapılan testlerde norovirüs tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 12.10.2026 19:44
Haber Güncellenme Tarihi: 12.10.2026 19:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kent merkezinde cuma akşamı başlayan rahatsızlıklar, ilk olarak çocuklarda, daha sonra yetişkinlerde görüldü. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı kısa sürede binlere ulaştı.
Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde norovirüse rastlandı. Enfekte kişilerle temasın yanı sıra kirlenmiş su, gıda ve yüzeylerden bulaşabilen virüsün Tokat'taki yayılım kaynağı ise henüz kesinleşmedi.
Yaklaşık 5 bin kişi hastanelere başvurdu
Tokat Valisi Abdullah Köklü, kentteki hastanelere yaklaşık 5 bin kişinin başvurduğunu açıkladı. Hastaların yüzde 99'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiği, hastanelerde yatarak tedavi gören 30 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Köklü, yaşanan rahatsızlığın halk arasında bağırsak enfeksiyonu olarak bilindiğini belirterek, hastalığın kaynağını belirlemek amacıyla gerekli incelemelerin başlatıldığını söyledi.
Okullarda eğitime bir gün ara verildi
Tokat Valiliği, artan sağlık şikayetleri ve bulaş riskine karşı alınan tedbirler kapsamında 12 Ekim Pazartesi günü il merkezindeki resmi ve özel eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verdi.
Kararın ardından okullarda ve kamu kurumlarında kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Sınıflar, tuvaletler, kapı kolları ve ortak kullanım alanlarında hijyen önlemleri uygulandı.
Vali Köklü, diğer ilçelerde benzer bir sorun yaşanmadığını ve mevcut değerlendirmeye göre okullarda eğitimin ertesi gün devam edeceğini bildirdi.
Salgının kaynağı için Ankara'dan gelecek sonuç bekleniyor
Norovirüs tespit edilmesine rağmen vakaların su veya gıda kaynaklı olup olmadığı henüz belirlenemedi. Salgının bulaş kaynağını araştırmak amacıyla alınan numuneler analiz için Ankara'ya gönderildi.
Vali Köklü, analiz sonuçlarının çarşamba günü beklendiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemelerin ardından daha kesin bilgilere ulaşılabileceğini ifade etti.
Salgının doğrudan su kaynaklı olduğunu söylemenin doğru olmayacağını vurgulayan Köklü, analiz sonuçları açıklanana kadar vatandaşların su ve gıda tüketiminde tedbirli davranmasını istedi.
Vali Köklü son durumu açıkladı
Vali Abdullah Köklü, hastanelerde tedavisi devam eden kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek kentteki sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Okullardaki hijyen çalışmalarının tamamlandığını aktaran Köklü, yeni bir risk ortaya çıkması durumunda ilave önlemler alınabileceğini bildirdi.
Köklü, mevcut durumda aşırı endişe gerektiren bir tablo görülmediğini, ancak gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Tokat'ta cuma akşamı başlayan salgının nedeni belli oldu
Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren binlerce kişinin mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurmasının ardından yapılan testlerde norovirüs tespit edildi.
Kent merkezinde cuma akşamı başlayan rahatsızlıklar, ilk olarak çocuklarda, daha sonra yetişkinlerde görüldü. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı kısa sürede binlere ulaştı.
Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde norovirüse rastlandı. Enfekte kişilerle temasın yanı sıra kirlenmiş su, gıda ve yüzeylerden bulaşabilen virüsün Tokat'taki yayılım kaynağı ise henüz kesinleşmedi.
Yaklaşık 5 bin kişi hastanelere başvurdu
Tokat Valisi Abdullah Köklü, kentteki hastanelere yaklaşık 5 bin kişinin başvurduğunu açıkladı. Hastaların yüzde 99'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiği, hastanelerde yatarak tedavi gören 30 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Köklü, yaşanan rahatsızlığın halk arasında bağırsak enfeksiyonu olarak bilindiğini belirterek, hastalığın kaynağını belirlemek amacıyla gerekli incelemelerin başlatıldığını söyledi.
Okullarda eğitime bir gün ara verildi
Tokat Valiliği, artan sağlık şikayetleri ve bulaş riskine karşı alınan tedbirler kapsamında 12 Ekim Pazartesi günü il merkezindeki resmi ve özel eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verdi.
Kararın ardından okullarda ve kamu kurumlarında kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Sınıflar, tuvaletler, kapı kolları ve ortak kullanım alanlarında hijyen önlemleri uygulandı.
Vali Köklü, diğer ilçelerde benzer bir sorun yaşanmadığını ve mevcut değerlendirmeye göre okullarda eğitimin ertesi gün devam edeceğini bildirdi.
Salgının kaynağı için Ankara'dan gelecek sonuç bekleniyor
Norovirüs tespit edilmesine rağmen vakaların su veya gıda kaynaklı olup olmadığı henüz belirlenemedi. Salgının bulaş kaynağını araştırmak amacıyla alınan numuneler analiz için Ankara'ya gönderildi.
Vali Köklü, analiz sonuçlarının çarşamba günü beklendiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemelerin ardından daha kesin bilgilere ulaşılabileceğini ifade etti.
Salgının doğrudan su kaynaklı olduğunu söylemenin doğru olmayacağını vurgulayan Köklü, analiz sonuçları açıklanana kadar vatandaşların su ve gıda tüketiminde tedbirli davranmasını istedi.
Vali Köklü son durumu açıkladı
Vali Abdullah Köklü, hastanelerde tedavisi devam eden kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek kentteki sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Okullardaki hijyen çalışmalarının tamamlandığını aktaran Köklü, yeni bir risk ortaya çıkması durumunda ilave önlemler alınabileceğini bildirdi.
Köklü, mevcut durumda aşırı endişe gerektiren bir tablo görülmediğini, ancak gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.
Çok Okunanlar