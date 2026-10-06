Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, futbolda yaşanan gelişmeler ve devam eden soruşturmaların ardından olağanüstü toplandı. Toplantıda, yönetim kurulunun cuma günü seçim gündemiyle yeniden bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Alınacak kararlar nedeniyle gözler cuma günü yapılacak toplantıya çevrildi.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 18:24
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 18:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Futboldaki gelişmeler ve soruşturmaların ardından TFF yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı. Yönetim kurulu üyeleri gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Toplantı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik istifa çağrılarının gündemde olduğu süreçte gerçekleştirildi.
Cuma günü seçim gündemiyle yeniden toplanacak
Olağanüstü toplantıdan cuma günü için yeni bir toplantı kararı çıktı. TFF Yönetim Kurulu’nun cuma günü seçim gündemiyle bir araya geleceği belirtildi.
Toplantının seçim gündemiyle yapılacak olması nedeniyle TFF yönetimindeki sürecin nasıl ilerleyeceği cuma günü netlik kazanacak.
Gözler TFF’nin vereceği kararda
TFF yönetiminin cuma günkü toplantısında seçim gündemini ele alması bekleniyor. Toplantının ardından federasyon yönetiminin alacağı kararların kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
TFF olağanüstü toplandı! Gözler cuma gününe çevrildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, futbolda yaşanan gelişmeler ve devam eden soruşturmaların ardından olağanüstü toplandı. Toplantıda, yönetim kurulunun cuma günü seçim gündemiyle yeniden bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Alınacak kararlar nedeniyle gözler cuma günü yapılacak toplantıya çevrildi.
Futboldaki gelişmeler ve soruşturmaların ardından TFF yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı. Yönetim kurulu üyeleri gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Toplantı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik istifa çağrılarının gündemde olduğu süreçte gerçekleştirildi.
Cuma günü seçim gündemiyle yeniden toplanacak
Olağanüstü toplantıdan cuma günü için yeni bir toplantı kararı çıktı. TFF Yönetim Kurulu’nun cuma günü seçim gündemiyle bir araya geleceği belirtildi.
Toplantının seçim gündemiyle yapılacak olması nedeniyle TFF yönetimindeki sürecin nasıl ilerleyeceği cuma günü netlik kazanacak.
Gözler TFF’nin vereceği kararda
TFF yönetiminin cuma günkü toplantısında seçim gündemini ele alması bekleniyor. Toplantının ardından federasyon yönetiminin alacağı kararların kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.
Çok Okunanlar