Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım! Kurtulmuş: İzleme komisyonu hızla kurulacak
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım! Kurtulmuş: İzleme komisyonu hızla kurulacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, hazırlanan yasa çalışmasının titizlikle sürdüğünü belirterek, TBMM bünyesinde izleme komisyonunun hızla kurulacağını söyledi. Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye ete kemiğe bürünüyor” ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 12:08
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 12:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da 28. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Kurtulmuş'un konuşmalarından satır başları:
* Terörsüz Türkiye ete kemiğe bürünüyor. Terörden tamamen kurtulmuş bir Türkiye'yi hep beraber göreceğiz.
* Terörsüz Türkiye sahaya yansıyor. Irak ve Suriye'deki gelişmeler bunun kanıtıdır.
"TBMM'DE İZLEME KOMİSYONU HIZLA KURULACAK"
* TBMM'de izleme komisyonu hızla kurulacak. Takip koordinasyon kurulu da çalışmaya başladı.
* Meclis'e 3 tane sorumluluk düşüyor. Konunun takibini en ciddi şekilde gerçekleştirmek, Hukuk ölçüsü içerisinde bu sürecin izlenmesi ve ihtiyaç halinde yeni düzenlemelerin yapılması gerçekleşmesidir.
* Büyük bir titizlikle çalışıldı. Bu yasa büyük bir destekle gerçekleştirildi. Örgütün fesih ve silahsızlanma sürecinin ilan edilmesi ile birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Birinci sigorta budur.
* Millet adına bu süreçleri takip edecek TBMM bünyesinde oluşturulacak İzleme Komisyonu. Sürecin garantisi olacak.
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Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım! Kurtulmuş: İzleme komisyonu hızla kurulacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, hazırlanan yasa çalışmasının titizlikle sürdüğünü belirterek, TBMM bünyesinde izleme komisyonunun hızla kurulacağını söyledi. Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye ete kemiğe bürünüyor” ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da 28. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Kurtulmuş'un konuşmalarından satır başları:
* Terörsüz Türkiye ete kemiğe bürünüyor. Terörden tamamen kurtulmuş bir Türkiye'yi hep beraber göreceğiz.
* Terörsüz Türkiye sahaya yansıyor. Irak ve Suriye'deki gelişmeler bunun kanıtıdır.
"TBMM'DE İZLEME KOMİSYONU HIZLA KURULACAK"
* TBMM'de izleme komisyonu hızla kurulacak. Takip koordinasyon kurulu da çalışmaya başladı.
* Meclis'e 3 tane sorumluluk düşüyor. Konunun takibini en ciddi şekilde gerçekleştirmek, Hukuk ölçüsü içerisinde bu sürecin izlenmesi ve ihtiyaç halinde yeni düzenlemelerin yapılması gerçekleşmesidir.
* Büyük bir titizlikle çalışıldı. Bu yasa büyük bir destekle gerçekleştirildi. Örgütün fesih ve silahsızlanma sürecinin ilan edilmesi ile birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Birinci sigorta budur.
* Millet adına bu süreçleri takip edecek TBMM bünyesinde oluşturulacak İzleme Komisyonu. Sürecin garantisi olacak.
* Soru önergelerinin 627'si cevaplandırılmıştır. Milletvekillerimizi sorularının vaktinde cevaplanmasını öneriyoruz.
"TBMM, GAZZE KONUSUNDA EN ETKİN PARLAMENTO"
* TBMM Filistin ve Gazze meselesini tespit etmek ve ilan etmek açısından etkili bir parlamentosudur.
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