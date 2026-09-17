Tera Holding operasyonunda İbrahim Bekçi gözaltında
Tera Holding operasyonunda İbrahim Bekçi gözaltında
stanbul'da mali suçlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon kapsamında Tera Holding binası ile bazı adreslerde arama yaptığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 22:15
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 22:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Polis ekiplerinin çalışmalarının Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım isimli iş yerlerini de kapsadığı aktarıldı. Operasyonun kapsamı ve soruşturma sürecinde alınacak yeni kararlar takip ediliyor.
Tera Holding binasında arama yapıldı
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçlara yönelik çalışma kapsamında Tera Holding binasında arama gerçekleştirdi. Operasyonda şirketin Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı.
Çalışmalar kapsamında bazı kişilerin ikametlerinde de arama yapıldığı öğrenildi. Operasyonun hangi soruşturma dosyası kapsamında yürütüldüğüne ve Bekçi'ye yöneltilen suçlamalara ilişkin aktarılan bilgilerde ayrıntı yer almadı.
Destek şirketlerinde de aramalar sürüyor
Polis ekiplerinin Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım isimli iş yerlerinde de arama gerçekleştirdiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında başka gözaltı kararı bulunup bulunmadığına ilişkin aktarılan bilgilerde ayrıntı paylaşılmadı. Yetkili makamlardan yapılabilecek açıklamalar, operasyonun kapsamına ilişkin yeni bilgiler açısından izlenecek.
SPK bazı yatırım fonları için tedbir aldı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül 2026 tarihinde Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmelerin ardından yeni tedbir kararları açıkladı.
Kararlar kapsamında Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verildi.
SPK ayrıca unvanları belirtilen 130 yatırım fonunun Kurul tarafından belirlenecek yöntemle tasfiye ettirilmesine karar verdi.
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Tera Holding operasyonunda İbrahim Bekçi gözaltında
stanbul'da mali suçlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon kapsamında Tera Holding binası ile bazı adreslerde arama yaptığı bildirildi.
Polis ekiplerinin çalışmalarının Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım isimli iş yerlerini de kapsadığı aktarıldı. Operasyonun kapsamı ve soruşturma sürecinde alınacak yeni kararlar takip ediliyor.
Tera Holding binasında arama yapıldı
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçlara yönelik çalışma kapsamında Tera Holding binasında arama gerçekleştirdi. Operasyonda şirketin Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı.
Çalışmalar kapsamında bazı kişilerin ikametlerinde de arama yapıldığı öğrenildi. Operasyonun hangi soruşturma dosyası kapsamında yürütüldüğüne ve Bekçi'ye yöneltilen suçlamalara ilişkin aktarılan bilgilerde ayrıntı yer almadı.
Destek şirketlerinde de aramalar sürüyor
Polis ekiplerinin Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım isimli iş yerlerinde de arama gerçekleştirdiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında başka gözaltı kararı bulunup bulunmadığına ilişkin aktarılan bilgilerde ayrıntı paylaşılmadı. Yetkili makamlardan yapılabilecek açıklamalar, operasyonun kapsamına ilişkin yeni bilgiler açısından izlenecek.
SPK bazı yatırım fonları için tedbir aldı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül 2026 tarihinde Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmelerin ardından yeni tedbir kararları açıkladı.
Kararlar kapsamında Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verildi.
SPK ayrıca unvanları belirtilen 130 yatırım fonunun Kurul tarafından belirlenecek yöntemle tasfiye ettirilmesine karar verdi.
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