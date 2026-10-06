TCMB Başkanı Karahan’dan fon açıklaması: Para mevduata yöneldi
TCMB Başkanı Karahan’dan fon açıklaması: Para mevduata yöneldi
TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda para politikası ve ekonomik görünüme ilişkin sunum yaptı. Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkış yaşandığını, buradan çıkan paranın büyük ölçüde mevduata yöneldiğini söyledi. Para politikasının önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecindeki seyri yakından izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 17:56
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 18:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlarda çıkışların görüldüğünü belirtti. Fonlardan çıkan tutarın büyük bölümünün mevduata yöneldiğini ifade etti.
Karahan’ın açıklaması, tasarruf araçları arasındaki para hareketlerinin izlendiği bir dönemde geldi. TCMB Başkanı, sunumunda enflasyon görünümü ve sıkı para politikası duruşuna ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
Dezenflasyon süreci devam ediyor
Yıl içinde öne çıkan jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklerin dezenflasyon sürecini etkilediğini belirten Karahan, arz yönlü etkiler nedeniyle sürecin ivme kaybettiğini söyledi.
Karahan, “Yıl içinde öne çıkan jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizlikler dezenflasyon sürecini etkiliyor. Jeopolitik belirsizliklerin arz yönlü etkilerine rağmen dezenflasyon süreci ivme kaybetmekle birlikte devam ediyor. Sıkı para politikası duruşumuz sayesinde iç talepteki yavaşlama belirginleşti. Arz yönlü şokların etkisiyle iyileşmenin manşet enflasyona yansımaları sınırlı kaldı” dedi.
TCMB sıkı para politikası duruşunu sürdürecek
Karahan, şokların etkisinin hafiflemesi ve sıkı para politikası duruşunun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngördüklerini bildirdi.
“Şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla, dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz” diyen Karahan, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edileceğini belirtti.
TCMB Başkanı ayrıca enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü risklerin devam ettiğini değerlendirdiklerini ifade etti.
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TCMB Başkanı Karahan’dan fon açıklaması: Para mevduata yöneldi
TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda para politikası ve ekonomik görünüme ilişkin sunum yaptı. Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkış yaşandığını, buradan çıkan paranın büyük ölçüde mevduata yöneldiğini söyledi. Para politikasının önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecindeki seyri yakından izlenecek.
Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlarda çıkışların görüldüğünü belirtti. Fonlardan çıkan tutarın büyük bölümünün mevduata yöneldiğini ifade etti.
Karahan’ın açıklaması, tasarruf araçları arasındaki para hareketlerinin izlendiği bir dönemde geldi. TCMB Başkanı, sunumunda enflasyon görünümü ve sıkı para politikası duruşuna ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
Dezenflasyon süreci devam ediyor
Yıl içinde öne çıkan jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklerin dezenflasyon sürecini etkilediğini belirten Karahan, arz yönlü etkiler nedeniyle sürecin ivme kaybettiğini söyledi.
Karahan, “Yıl içinde öne çıkan jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizlikler dezenflasyon sürecini etkiliyor. Jeopolitik belirsizliklerin arz yönlü etkilerine rağmen dezenflasyon süreci ivme kaybetmekle birlikte devam ediyor. Sıkı para politikası duruşumuz sayesinde iç talepteki yavaşlama belirginleşti. Arz yönlü şokların etkisiyle iyileşmenin manşet enflasyona yansımaları sınırlı kaldı” dedi.
TCMB sıkı para politikası duruşunu sürdürecek
Karahan, şokların etkisinin hafiflemesi ve sıkı para politikası duruşunun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngördüklerini bildirdi.
“Şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla, dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz” diyen Karahan, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edileceğini belirtti.
TCMB Başkanı ayrıca enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü risklerin devam ettiğini değerlendirdiklerini ifade etti.
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