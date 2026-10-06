TBMM’de fon oturumu: Cevdet Yılmaz Genel Kurulu bilgilendirecek
TBMM’de fon oturumu: Cevdet Yılmaz Genel Kurulu bilgilendirecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin 7 Ekim 2026’da TBMM Genel Kurulu’nu bilgilendirecek. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in açıkladığı oturumda, soruşturmadaki mevcut durum ve sürece ilişkin gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Yılmaz’ın vereceği bilgiler, soruşturmaya ilişkin Meclis gündeminin de odağında olacak.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 19:43
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 19:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, fon soruşturmasının TBMM Genel Kurulu gündemine geleceğini açıkladı. Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın milletvekillerine konuya ilişkin bilgi vereceğini bildirdi.
Bilgilendirme oturumu 7 Ekim 2026’da gerçekleştirilecek. Böylece kamuoyunun gündemindeki soruşturma TBMM Genel Kurulu’nda ele alınmış olacak.
Cevdet Yılmaz milletvekillerini bilgilendirecek
Cevdet Yılmaz’ın Genel Kurul’daki sunumunda fon soruşturmasına ilişkin mevcut durum hakkında milletvekillerine bilgi vermesi bekleniyor. Süreçte yaşanan gelişmelerin de bilgilendirme kapsamında gündeme gelmesi öngörülüyor.
Yılmaz’ın TBMM’de yapacağı açıklamalarla birlikte soruşturmanın mevcut aşamasına ilişkin paylaşılacak bilgiler takip edilecek.
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TBMM’de fon oturumu: Cevdet Yılmaz Genel Kurulu bilgilendirecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin 7 Ekim 2026’da TBMM Genel Kurulu’nu bilgilendirecek. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in açıkladığı oturumda, soruşturmadaki mevcut durum ve sürece ilişkin gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Yılmaz’ın vereceği bilgiler, soruşturmaya ilişkin Meclis gündeminin de odağında olacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, fon soruşturmasının TBMM Genel Kurulu gündemine geleceğini açıkladı. Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın milletvekillerine konuya ilişkin bilgi vereceğini bildirdi.
Bilgilendirme oturumu 7 Ekim 2026’da gerçekleştirilecek. Böylece kamuoyunun gündemindeki soruşturma TBMM Genel Kurulu’nda ele alınmış olacak.
Cevdet Yılmaz milletvekillerini bilgilendirecek
Cevdet Yılmaz’ın Genel Kurul’daki sunumunda fon soruşturmasına ilişkin mevcut durum hakkında milletvekillerine bilgi vermesi bekleniyor. Süreçte yaşanan gelişmelerin de bilgilendirme kapsamında gündeme gelmesi öngörülüyor.
Yılmaz’ın TBMM’de yapacağı açıklamalarla birlikte soruşturmanın mevcut aşamasına ilişkin paylaşılacak bilgiler takip edilecek.
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