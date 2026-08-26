TBMM Başkanı Kurtulmuş: Malazgirt Zaferi'mizin yıl dönümü kutlu olsun
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Malazgirt Zaferi'mizin yıl dönümü kutlu olsun
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü kutlayarak Sultan Alparslan'ı ve şehitleri rahmetle yad etti.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:46
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 09:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu vatan kılma iradesiyle başlayan bu kutlu zaferin asırlara uzanan bir komşuluğun ve kardeşliğin temellerini attığını ifade etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu vatan kılma iradesiyle başlayan bu kutlu zafer, asırlara uzanan bir komşuluğun, kardeşliğin temellerini atmış, birlikte yürüyeceğimiz hedefimizi tayin etmiştir. Aynı inanç ve azimle yürüdüğümüz bu yolda, birliğimizi ve beraberliğimizi diri tutmayı en büyük istikamet olarak görmeye devam edeceğiz. 955 sene sonra da Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin-i Eyyubi'nin torunları olarak, gönül birliği ve sarsılmaz bir inançla yeniden bu topraklarda güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Malazgirt Zaferi'mizden bu yana aynı vatanın evlatları, aynı medeniyetin varisleri, aynı geçmişin paydaşları, müşterek geleceğimizin kaderdaşlarıyız. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Sultan Alparslan'ı ve bu toprakları vatan kılmak uğruna canlarını feda eden aziz şehidlerimizi rahmetle ve dualarla yâd ediyorum.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Malazgirt Zaferi'mizin yıl dönümü kutlu olsun
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü kutlayarak Sultan Alparslan'ı ve şehitleri rahmetle yad etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu vatan kılma iradesiyle başlayan bu kutlu zaferin asırlara uzanan bir komşuluğun ve kardeşliğin temellerini attığını ifade etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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