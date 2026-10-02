TBB Başkanı Çakar’dan fonlara ilişkin açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, fonlarda yaşanan hareketliliğin bankacılık sektörü üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi. Fonlardan çıkan paranın bankacılık sistemine yöneldiğini belirten Çakar, söz konusu hareketliliğin sektörü olumsuz etkilemesini beklemediklerini ve sürecin kısa sürede çözüleceğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 21:01
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 21:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol’un katılımıyla “Dönüşümün Finansmanı: COP31 Yolunda Türkiye” başlıklı basın buluşması gerçekleştirildi.
TBB Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda enerji sektöründeki dönüşümün finansmanı, Türkiye’de bankacılık sektörünün enerji yatırımlarına sağladığı katkı ve gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca COP31 öncesinde Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecinin finansmanı ve bankacılık sektörünün üstlendiği rol ele alındı.
“Bankacılık sektörüne geliyor”
Fonlardaki hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Çakar, söz konusu tutarların bankacılık sektörü açısından büyük bir büyüklük oluşturmadığını ifade etti.
Fonlardan çıkan paranın sistem dışına çıkmadığına işaret eden Çakar, “Oradan çıkan para nereye gidiyor? Bankacılık sektörüne geliyor. Dolayısıyla da sistemin içinde kalmış para. Bu nedenle bankacılık sektörünün negatif etkilenmesi söz konusu değil” dedi.
Fonlardaki hareketliliğin kısa sürede çözülmesini bekliyor
Çakar, fonlarda yaşanan hareketliliğin kısa sürede çözüleceğini düşündüğünü belirterek, ilgili tutarların bankacılık sektörünün büyüklüğü açısından önemli bir seviyede olmadığını söyledi.
Bu nedenle yaşanan gelişmelerin bankacılık sektörü üzerinde olumsuz bir etki oluşturmasını beklemediklerini kaydetti.
TCMB’nin zorunlu karşılık adımını değerlendirdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son dönemde zorunlu karşılıklara ilişkin attığı adıma da değinen Çakar, düzenlemenin fonlarda yaşanan gelişmelerle bağlantılı olmadığını ifade etti.
Çakar, söz konusu adımı bir süredir özellikle KOBİ kredileri açısından beklediklerini belirtti.
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TBB Başkanı Çakar’dan fonlara ilişkin açıklama
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, fonlarda yaşanan hareketliliğin bankacılık sektörü üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi. Fonlardan çıkan paranın bankacılık sistemine yöneldiğini belirten Çakar, söz konusu hareketliliğin sektörü olumsuz etkilemesini beklemediklerini ve sürecin kısa sürede çözüleceğini söyledi.
Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol’un katılımıyla “Dönüşümün Finansmanı: COP31 Yolunda Türkiye” başlıklı basın buluşması gerçekleştirildi.
TBB Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda enerji sektöründeki dönüşümün finansmanı, Türkiye’de bankacılık sektörünün enerji yatırımlarına sağladığı katkı ve gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca COP31 öncesinde Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecinin finansmanı ve bankacılık sektörünün üstlendiği rol ele alındı.
“Bankacılık sektörüne geliyor”
Fonlardaki hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Çakar, söz konusu tutarların bankacılık sektörü açısından büyük bir büyüklük oluşturmadığını ifade etti.
Fonlardan çıkan paranın sistem dışına çıkmadığına işaret eden Çakar, “Oradan çıkan para nereye gidiyor? Bankacılık sektörüne geliyor. Dolayısıyla da sistemin içinde kalmış para. Bu nedenle bankacılık sektörünün negatif etkilenmesi söz konusu değil” dedi.
Fonlardaki hareketliliğin kısa sürede çözülmesini bekliyor
Çakar, fonlarda yaşanan hareketliliğin kısa sürede çözüleceğini düşündüğünü belirterek, ilgili tutarların bankacılık sektörünün büyüklüğü açısından önemli bir seviyede olmadığını söyledi.
Bu nedenle yaşanan gelişmelerin bankacılık sektörü üzerinde olumsuz bir etki oluşturmasını beklemediklerini kaydetti.
TCMB’nin zorunlu karşılık adımını değerlendirdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son dönemde zorunlu karşılıklara ilişkin attığı adıma da değinen Çakar, düzenlemenin fonlarda yaşanan gelişmelerle bağlantılı olmadığını ifade etti.
Çakar, söz konusu adımı bir süredir özellikle KOBİ kredileri açısından beklediklerini belirtti.
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