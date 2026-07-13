Tarihi NATO Zirvesi sonrası ilk kabine toplantısı: F-35 ve CAATSA masada
Tarihi NATO Zirvesi sonrası ilk kabine toplantısı: F-35 ve CAATSA masada
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dönmesi, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alınacak.
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:58
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 09:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kabine, yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplanacak.
KABİNENİN İLK MADDESİ NATO
Kabinenin ilk gündem maddesi, Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi olacak.
Zirvede alınan kararlar değerlendirilecek. Ankara-Washington hattındaki son gelişmelere ayrı bir parantez açılacak.
ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA İŞBİRLİKLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin yansımaları gözden geçirilecek. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine yönelik gelişmeler ile savunma sanayiindeki iş birlikleri gündem başlıkları arasında yer alacak
GAZZE, İRAN VE EKONOMİ BAŞLIKLARI MASADA OLACAK
Kabinede bölgesel gelişmeler de ele alınacak.
Hürmüz Boğazı bölgesinde yeniden artan çatışmalar ile İran merkezli son durum da güvenlik başlığı altında görüşülecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, insani durum ve ateşkes girişimleri de değerlendirilecek.
Kabine'de Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak yasal adımlar ve ekonomi başlığı da gündemde olacak.
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Tarihi NATO Zirvesi sonrası ilk kabine toplantısı: F-35 ve CAATSA masada
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dönmesi, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alınacak.
Kabine, yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplanacak.
KABİNENİN İLK MADDESİ NATO
Kabinenin ilk gündem maddesi, Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi olacak.
Zirvede alınan kararlar değerlendirilecek. Ankara-Washington hattındaki son gelişmelere ayrı bir parantez açılacak.
ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA İŞBİRLİKLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin yansımaları gözden geçirilecek. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine yönelik gelişmeler ile savunma sanayiindeki iş birlikleri gündem başlıkları arasında yer alacak
GAZZE, İRAN VE EKONOMİ BAŞLIKLARI MASADA OLACAK
Kabinede bölgesel gelişmeler de ele alınacak.
Hürmüz Boğazı bölgesinde yeniden artan çatışmalar ile İran merkezli son durum da güvenlik başlığı altında görüşülecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, insani durum ve ateşkes girişimleri de değerlendirilecek.
Kabine'de Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak yasal adımlar ve ekonomi başlığı da gündemde olacak.
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