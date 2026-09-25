Tanju Özcan hakkında 217 yıla kadar hapis talebi

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında açılan ve aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada Özcan'ın farklı suçlamalardan toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 23:00
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 23:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhuriyet savcısı tarafından Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan mütalaada, yargılama sırasında toplanan deliller, alınan beyanlar ve dosya kapsamına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Mütalaada "marketler", "ruhsat", "kurban", "hak ediş", "beton" ve "kafe" başlıkları altında farklı olaylara ilişkin suçlamalar sıralandı. Sanıkların söz konusu olaylardaki eylemlerine göre farklı suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.
Marketlerle ilgili 8 milyon 712 bin liralık iddia
Mütalaada, Boluyu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının iştiraki BolSev Eğitim ve Yardım Ticaret Anonim Şirketine gelir sağlanması amacıyla bazı marketlerle reklam sözleşmesi yapılmasının planlandığı öne sürüldü.
BİM'den 6 milyon 84 bin lira, Nuhmar/1N'den 1 milyon 800 bin lira, Carrefoursa'dan 540 bin lira ve Avantaj marketlerden 288 bin lira olmak üzere toplam 8 milyon 712 bin liralık menfaat sağlandığı iddia edildi. Savcılık, marketlere yönelik eylemlerin "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap" suçunu oluşturduğunu değerlendirdi.
Kurban bağışlarına ilişkin suçlama
Mütalaada, BolSev'in 2025'te kurban bağışı hesabına 34 bağışçı tarafından 65 hisse karşılığında toplam 845 bin lira yatırıldığı belirtildi.
Vakıf kayıtlarında bu parayla kurban satın alındığı veya kesildiğine ilişkin kayıt bulunmadığı öne sürüldü. Savcılık, Özcan ve bazı sanıkların mağdur zararlarının giderilmiş olması nedeniyle etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Hak ediş ve beton iddiaları mütalaada yer aldı
Yıl Cumhuriyet Parkı yapım işini üstlenen şirketin hak edişlerinden toplam 3 milyon liranın kesilerek vakıf hesabına aktarıldığı, ayrıca 7 milyon 500 bin liralık reklam sözleşmesi yapıldığı ileri sürüldü. Savcılık, bu olay kapsamında Özcan ve bazı sanıkların "icbar suretiyle irtikap" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Kentteki 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatına ilişkin beton alımında baskı uygulandığı iddiası da mütalaaya girdi. Beton alımının gerçekleşmemesi nedeniyle savcılık söz konusu eylemin "teşebbüs aşamasında kaldığı" değerlendirmesinde bulundu.
Tanju Özcan için 217 yıla kadar hapis istendi
Esas hakkındaki mütalaada Tanju Özcan'ın 32 mağdura karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak cezalandırılması talep edildi.
Savcı ayrıca "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikapa teşebbüs" ve "rüşvet alma" suçlamalarından Özcan hakkında toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası istedi.
Diğer 18 sanık için de dosyadaki suçlamalara göre değişen sürelerde hapis cezası talep edildi. Savcılık ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
İddianamede 263 yıl 6 aya kadar hapis istenmişti
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede Özcan hakkında 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlaması yöneltilmişti.
İddianamede Özcan'ın 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Esas hakkındaki mütalaada ise talep edilen ceza aralığı 69,5 yıldan 217 yıla kadar olarak belirtildi.
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Tanju Özcan hakkında 217 yıla kadar hapis talebi
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında açılan ve aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada Özcan'ın farklı suçlamalardan toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Cumhuriyet savcısı tarafından Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan mütalaada, yargılama sırasında toplanan deliller, alınan beyanlar ve dosya kapsamına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Mütalaada "marketler", "ruhsat", "kurban", "hak ediş", "beton" ve "kafe" başlıkları altında farklı olaylara ilişkin suçlamalar sıralandı. Sanıkların söz konusu olaylardaki eylemlerine göre farklı suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.
Marketlerle ilgili 8 milyon 712 bin liralık iddia
Mütalaada, Boluyu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının iştiraki BolSev Eğitim ve Yardım Ticaret Anonim Şirketine gelir sağlanması amacıyla bazı marketlerle reklam sözleşmesi yapılmasının planlandığı öne sürüldü.
BİM'den 6 milyon 84 bin lira, Nuhmar/1N'den 1 milyon 800 bin lira, Carrefoursa'dan 540 bin lira ve Avantaj marketlerden 288 bin lira olmak üzere toplam 8 milyon 712 bin liralık menfaat sağlandığı iddia edildi. Savcılık, marketlere yönelik eylemlerin "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap" suçunu oluşturduğunu değerlendirdi.
Kurban bağışlarına ilişkin suçlama
Mütalaada, BolSev'in 2025'te kurban bağışı hesabına 34 bağışçı tarafından 65 hisse karşılığında toplam 845 bin lira yatırıldığı belirtildi.
Vakıf kayıtlarında bu parayla kurban satın alındığı veya kesildiğine ilişkin kayıt bulunmadığı öne sürüldü. Savcılık, Özcan ve bazı sanıkların mağdur zararlarının giderilmiş olması nedeniyle etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Hak ediş ve beton iddiaları mütalaada yer aldı
Yıl Cumhuriyet Parkı yapım işini üstlenen şirketin hak edişlerinden toplam 3 milyon liranın kesilerek vakıf hesabına aktarıldığı, ayrıca 7 milyon 500 bin liralık reklam sözleşmesi yapıldığı ileri sürüldü. Savcılık, bu olay kapsamında Özcan ve bazı sanıkların "icbar suretiyle irtikap" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Kentteki 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatına ilişkin beton alımında baskı uygulandığı iddiası da mütalaaya girdi. Beton alımının gerçekleşmemesi nedeniyle savcılık söz konusu eylemin "teşebbüs aşamasında kaldığı" değerlendirmesinde bulundu.
Tanju Özcan için 217 yıla kadar hapis istendi
Esas hakkındaki mütalaada Tanju Özcan'ın 32 mağdura karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak cezalandırılması talep edildi.
Savcı ayrıca "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikapa teşebbüs" ve "rüşvet alma" suçlamalarından Özcan hakkında toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası istedi.
Diğer 18 sanık için de dosyadaki suçlamalara göre değişen sürelerde hapis cezası talep edildi. Savcılık ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
İddianamede 263 yıl 6 aya kadar hapis istenmişti
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede Özcan hakkında 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlaması yöneltilmişti.
İddianamede Özcan'ın 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Esas hakkındaki mütalaada ise talep edilen ceza aralığı 69,5 yıldan 217 yıla kadar olarak belirtildi.
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