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Süper Lig’de hakem atamalarında yeni dönem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig ve 1. Lig’de hakem atamalarının hangi isimlerin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini açıkladı. Yeni süreçte Süper Lig’de Anthony Taylor, 1. Lig’de ise Alan Snoddy görev alacak.

Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 18:29
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 18:30
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Süper Lig’de hakem atamalarında yeni dönem

Hakemler Dosyası soruşturması kapsamında tutuklanan eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun istifasının ardından yapılan açıklama, hakem atamalarındaki yeni işleyişi ortaya koydu. Sürecin ilerleyen haftalardaki müsabaka görevlendirmelerine nasıl yansıyacağı takip edilecek.

Süper Lig’de Anthony Taylor dönemi

MHK'nin açıklamasına göre Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci, TFF MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Trendyol 1. Lig’de ise atama sürecinde Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri esas alınacak.

Hakem atamalarında hangi kriterler kullanılacak?

MHK, görevlendirmelerde dikkate alınacak kriterlere ilişkin de bilgi verdi. Buna göre hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler atama sürecinde esas alınacak.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır.”

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