SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma talebi
SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin talep etti. Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumlulukların yerine getirilmediğine yönelik "açık ve yeterli emareler" bulunduğu gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu. İzin talebine ilişkin süreç ve Bakanlığın vereceği karar takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 04.10.2026 13:07
Haber Güncellenme Tarihi: 04.10.2026 13:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başsavcılığın yazısında, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören bazı hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlere ilişkin ihbar ve tespitlere yer verildi.
Söz konusu işlemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla gerçekleştirildiğine yönelik tespitler üzerine dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
Soruşturmalarda Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler ile TEFAS'a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği kaydedildi. Fonlar ile hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin de araştırıldığı bildirildi.
Savcılık dört suç başlığına dikkat çekti
Başsavcılık, soruşturma dosyalarında incelenen eylemlerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.
Soruşturmalardaki incelemeler kapsamında yatırım fonları ile pay piyasasındaki işlemler arasındaki bağlantılar araştırılıyor.
SPK'nın denetim sorumluluğu vurgulandı
Başsavcılık yazısında SPK'nın yatırım fonlarına ilişkin denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı olarak yürütmekle yükümlü olduğu belirtildi.
Kurulun yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasa ile fiyat hareketlerinin gözetilmesinde asli sorumluluğunun bulunduğu ifade edildi.
SPK'nın ayrıca fonların Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu kaydedildi.
2024-2026 dönemindeki raporlara dikkat çekildi
Başsavcılık, SPK tarafından 2024 yılından Eylül 2026'ya kadar Borsa İstanbul Pay Piyasasındaki bazı hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler gerçekleştirildiğine ilişkin raporlar hazırlandığını belirtti.
Bu raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunulduğuna da yazıda yer verildi.
Savcılık, kamuoyunda "fon krizi" olarak nitelendirilen süreçte birçok yatırımcının mağduriyet yaşadığını bildirdi.
Savcılık bazı fonları yazısında sıraladı
Başsavcılığın yazısında Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon'a dikkat çekildi.
Bazı fonların faaliyet ve yatırım stratejileri bakımından benzer fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı ifade edildi. Yatırımcıların ise SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle söz konusu fonlara yatırım yaptıkları belirtildi.
Savcılık yazısında bazı yatırımcıların yatırımlarının karşılığını, hatta yatırdıkları ana parayı alamadan mağdur oldukları kaydedildi.
Soruşturma için Bakanlıktan izin istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım fonlarının denetimine ilişkin görev ve sorumlulukların yerine getirilmediği yönünde "açık ve yeterli emareler" bulunduğu değerlendirmesiyle İbrahim Ömer Gönül hakkında harekete geçti.
Başsavcılık, Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülebilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığından izin talep etti. Talep, soruşturma iznine ilişkin olup Gönül hakkında kesinleşmiş bir suç hükmü anlamına gelmiyor.
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SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin talep etti. Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumlulukların yerine getirilmediğine yönelik "açık ve yeterli emareler" bulunduğu gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu. İzin talebine ilişkin süreç ve Bakanlığın vereceği karar takip edilecek.
Başsavcılığın yazısında, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören bazı hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlere ilişkin ihbar ve tespitlere yer verildi.
Söz konusu işlemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla gerçekleştirildiğine yönelik tespitler üzerine dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
Soruşturmalarda Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler ile TEFAS'a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği kaydedildi. Fonlar ile hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin de araştırıldığı bildirildi.
Savcılık dört suç başlığına dikkat çekti
Başsavcılık, soruşturma dosyalarında incelenen eylemlerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.
Soruşturmalardaki incelemeler kapsamında yatırım fonları ile pay piyasasındaki işlemler arasındaki bağlantılar araştırılıyor.
SPK'nın denetim sorumluluğu vurgulandı
Başsavcılık yazısında SPK'nın yatırım fonlarına ilişkin denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı olarak yürütmekle yükümlü olduğu belirtildi.
Kurulun yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasa ile fiyat hareketlerinin gözetilmesinde asli sorumluluğunun bulunduğu ifade edildi.
SPK'nın ayrıca fonların Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu kaydedildi.
2024-2026 dönemindeki raporlara dikkat çekildi
Başsavcılık, SPK tarafından 2024 yılından Eylül 2026'ya kadar Borsa İstanbul Pay Piyasasındaki bazı hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler gerçekleştirildiğine ilişkin raporlar hazırlandığını belirtti.
Bu raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunulduğuna da yazıda yer verildi.
Savcılık, kamuoyunda "fon krizi" olarak nitelendirilen süreçte birçok yatırımcının mağduriyet yaşadığını bildirdi.
Savcılık bazı fonları yazısında sıraladı
Başsavcılığın yazısında Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon'a dikkat çekildi.
Bazı fonların faaliyet ve yatırım stratejileri bakımından benzer fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı ifade edildi. Yatırımcıların ise SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle söz konusu fonlara yatırım yaptıkları belirtildi.
Savcılık yazısında bazı yatırımcıların yatırımlarının karşılığını, hatta yatırdıkları ana parayı alamadan mağdur oldukları kaydedildi.
Soruşturma için Bakanlıktan izin istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım fonlarının denetimine ilişkin görev ve sorumlulukların yerine getirilmediği yönünde "açık ve yeterli emareler" bulunduğu değerlendirmesiyle İbrahim Ömer Gönül hakkında harekete geçti.
Başsavcılık, Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülebilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığından izin talep etti. Talep, soruşturma iznine ilişkin olup Gönül hakkında kesinleşmiş bir suç hükmü anlamına gelmiyor.
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