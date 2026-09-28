SPK, TERA Holding hakkında yürütülen inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul ayrıca 24 kişinin tüm lisanslarını iptal etti.
Haber Giriş Tarihi: 28.09.2026 22:11
Haber Güncellenme Tarihi: 28.09.2026 22:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında gerçekleştirilen inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul tarafından alınan karar kapsamında 24 kişinin sermaye piyasalarındaki tüm lisanslarının da iptal edildiği bildirildi. Kararla birlikte inceleme kapsamındaki kişiler hakkında adli sürece yönelik yeni bir aşamaya geçildi.
TERA Holding incelemesinde 37 kişi için karar
SPK tarafından Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında yürütülen inceleme tamamlandı. İnceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
Suç duyurusu kararı, SPK’nın sermaye piyasalarına ilişkin inceleme ve denetimleri kapsamında alındı.
24 kişinin tüm lisansları iptal edildi
SPK’nın aldığı kararlar suç duyurusuyla sınırlı kalmadı. İnceleme kapsamında 24 kişinin sahip olduğu tüm lisanslar iptal edildi.
Böylece söz konusu kişilerin sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında sahip oldukları lisanslara ilişkin de işlem yapılmış oldu.
Adli süreç suç duyurusuyla ilerleyecek
SPK’nın suç duyurusunda bulunması, ilgili kişiler hakkındaki iddiaların adli makamlar tarafından değerlendirilmesi sürecini başlatıyor.
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SPK’dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
SPK, TERA Holding hakkında yürütülen inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul ayrıca 24 kişinin tüm lisanslarını iptal etti.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında gerçekleştirilen inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul tarafından alınan karar kapsamında 24 kişinin sermaye piyasalarındaki tüm lisanslarının da iptal edildiği bildirildi. Kararla birlikte inceleme kapsamındaki kişiler hakkında adli sürece yönelik yeni bir aşamaya geçildi.
TERA Holding incelemesinde 37 kişi için karar
SPK tarafından Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında yürütülen inceleme tamamlandı. İnceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
Suç duyurusu kararı, SPK’nın sermaye piyasalarına ilişkin inceleme ve denetimleri kapsamında alındı.
24 kişinin tüm lisansları iptal edildi
SPK’nın aldığı kararlar suç duyurusuyla sınırlı kalmadı. İnceleme kapsamında 24 kişinin sahip olduğu tüm lisanslar iptal edildi.
Böylece söz konusu kişilerin sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında sahip oldukları lisanslara ilişkin de işlem yapılmış oldu.
Adli süreç suç duyurusuyla ilerleyecek
SPK’nın suç duyurusunda bulunması, ilgili kişiler hakkındaki iddiaların adli makamlar tarafından değerlendirilmesi sürecini başlatıyor.
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