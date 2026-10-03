Sözde yardım kuruluşları üzerinden DEAŞ'ı beslediler!
Sözde yardım kuruluşları üzerinden DEAŞ'ı beslediler!
Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sözde yardım kuruluşları üzerinden DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı, sosyal medyada propaganda yaptığı ve örgüt üyesi olduğu tespit edilen 51 şüpheli yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 15:26
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 15:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandığını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 16 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 51 şüphelinin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgütle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin azimle sürdürüleceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
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Sözde yardım kuruluşları üzerinden DEAŞ'ı beslediler!
Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sözde yardım kuruluşları üzerinden DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı, sosyal medyada propaganda yaptığı ve örgüt üyesi olduğu tespit edilen 51 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandığını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 16 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 51 şüphelinin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgütle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin azimle sürdürüleceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
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