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Sosyal medyada gündem olmuştu! Tacizci kadın gözaltında

İstanbul'da çeşitli iş yerlerine girerek erkeklere yönelik taciz içerikli görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Z.E. (30), polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 09:45
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 09:46
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Sosyal medyada gündem olmuştu! Tacizci kadın gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine girip erkeklere tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşılan kadının yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli Z.E'yi (30) gözaltına aldı.

İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli kadının, psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü.

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