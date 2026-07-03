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Sosyal medyada gündem olmuştu! Tacizci kadın gözaltında
İstanbul'da çeşitli iş yerlerine girerek erkeklere yönelik taciz içerikli görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Z.E. (30), polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine girip erkeklere tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşılan kadının yakalanması için çalışma yaptı.
Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli Z.E'yi (30) gözaltına aldı.
İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli kadının, psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü.
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