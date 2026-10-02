Soma'daki maden kazasında yeni gelişme! Çok sayıda kişi gözaltında
Soma'daki maden kazasında yeni gelişme! Çok sayıda kişi gözaltında
Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını yitirdiği, 2 işçinin de yaralandığı maden göçüğüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 yönetici gözaltına alındığı öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 13:01
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 13:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soma'da faaliyet gösteren İmbat maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından başlatılan adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor.
Adalet Bakanlığınca görevlendirilen 3 Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında işletmeci maden şirketinin genel müdürünün de bulunduğu 9 yöneticinin gözaltına alındığı öğrenildi.
5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan işçilerin tamamına ulaşıldı. Kazada 2 işçi yaralandı, 5 işçi ise hayatını kaybetti.
Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde bugün meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Daha önce cansız bedenine ulaşılan Halit Ersay'ın ardından Kerim Ören'in de cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmaların ardından göçük altında bulunan diğer işçiler Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın da cansız bedenlerine ulaşılırken kazada 2 işçi yaralandı 5 işçi ise hayatını kaybetti.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada "Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.
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Soma'daki maden kazasında yeni gelişme! Çok sayıda kişi gözaltında
Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını yitirdiği, 2 işçinin de yaralandığı maden göçüğüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 yönetici gözaltına alındığı öğrenildi.
Soma'da faaliyet gösteren İmbat maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından başlatılan adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor.
Adalet Bakanlığınca görevlendirilen 3 Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında işletmeci maden şirketinin genel müdürünün de bulunduğu 9 yöneticinin gözaltına alındığı öğrenildi.
5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan işçilerin tamamına ulaşıldı. Kazada 2 işçi yaralandı, 5 işçi ise hayatını kaybetti.
Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde bugün meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Daha önce cansız bedenine ulaşılan Halit Ersay'ın ardından Kerim Ören'in de cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmaların ardından göçük altında bulunan diğer işçiler Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın da cansız bedenlerine ulaşılırken kazada 2 işçi yaralandı 5 işçi ise hayatını kaybetti.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada "Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.
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