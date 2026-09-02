Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı 2 ticari gemi çarpıştı. Kazaya karışan "Alsu" isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmazken "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemide bulunan 10 personelle iletişim kurulamadı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 02.09.2026 07:40
Haber Güncellenme Tarihi: 02.09.2026 09:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı 2 ticari gemi çarpıştı. Kazaya karışan "Alsu" isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmazken "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemide bulunan 10 personelle iletişim kurulamadı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli'ye intikal eden Türk Bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi çarpıştı.
Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.
Yapılan ilk tespitlere göre "Alsu" isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmazken, "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamıyor.
Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Silivri açıklarında Türk bayraklı 2 gemi çarpıştı
Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı 2 ticari gemi çarpıştı. Kazaya karışan "Alsu" isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmazken "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemide bulunan 10 personelle iletişim kurulamadı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı 2 ticari gemi çarpıştı. Kazaya karışan "Alsu" isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmazken "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemide bulunan 10 personelle iletişim kurulamadı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli'ye intikal eden Türk Bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi çarpıştı.
Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.
Yapılan ilk tespitlere göre "Alsu" isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmazken, "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamıyor.
Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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