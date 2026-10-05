Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, hafta ortasından itibaren yükselişe geçerek mevsim normallerine dönecek. Bir süredir etkili olan yağışlı sistem ise hafta ortasından itibaren tüm yurdu terk edecek.
Haber Giriş Tarihi: 05.10.2026 10:35
Haber Güncellenme Tarihi: 05.10.2026 10:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, bir süredir etkili olan serin ve yağışlı hava, yerini hafta ortasından itibaren daha güneşli ve ılıman bir havaya bırakacak.
Haftanın ilk günlerinde, Türkiye’nin özellikle iç ve doğu kesimlerinde gökgürültülü yağışlı bir hava hakim olacak. Bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde "kuvvetli yağış" beklentisi bulunuyor.
Hafta ortasıyla birlikte sıcaklıklar yükseliyor
Tahminlere göre, hafta başında mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, hafta ortasından itibaren artışa geçecek. Haftanın ilk günlerinde yurdun güney ve doğusunda yağışlı sistem etkili olurken, hafta sonuna doğru yağışlı sistemin yurdu terk edeceği ve güneşli günlerin artacağı tahmin ediliyor.
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Sıcaklıklar hafta ortasından itibaren artacak
Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, hafta ortasından itibaren yükselişe geçerek mevsim normallerine dönecek. Bir süredir etkili olan yağışlı sistem ise hafta ortasından itibaren tüm yurdu terk edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, bir süredir etkili olan serin ve yağışlı hava, yerini hafta ortasından itibaren daha güneşli ve ılıman bir havaya bırakacak.
Haftanın ilk günlerinde, Türkiye’nin özellikle iç ve doğu kesimlerinde gökgürültülü yağışlı bir hava hakim olacak. Bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde "kuvvetli yağış" beklentisi bulunuyor.
Hafta ortasıyla birlikte sıcaklıklar yükseliyor
Tahminlere göre, hafta başında mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, hafta ortasından itibaren artışa geçecek. Haftanın ilk günlerinde yurdun güney ve doğusunda yağışlı sistem etkili olurken, hafta sonuna doğru yağışlı sistemin yurdu terk edeceği ve güneşli günlerin artacağı tahmin ediliyor.
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